От Луговой до вокзала будут ходить электробусы Контракт на поставку двух электробусов заключили в управлении транспорта администрации Владивостока, cообщили в пресс-службе мэрии.

В соответствии с контрактом поставщик – компания «Лига Авто» – обязана до 15 ноября доставить в краевой центр две машины на аккумуляторных батареях (это будут электробусы производства «ЛиАЗ»), а также установить зарядную станцию.

Как уточнили в управлении транспорта, Владивосток получит два больших низкопольных электробуса вместимостью 85 человек, мест для сидения – 30. Транспорт оборудован системой отопления, кондиционером, а также современными опциями. Это терминал безналичной оплаты проезда, информационная панель – оборудование с бегущей строкой для граждан с ограничениями по слуху, а также система звукового оповещения, ГЛОНАСС, USB-порт для подзарядки мобильных телефонов.

Во Владивостоке будут курсировать электробусы цвета RAL-5015 – это небесно-синий по международной системе соответствия цветов. Для них выбрали маршрут от железнодорожного вокзала до Луговой.

Планируется, что ультрабыструю зарядную станцию поставщик установит в районе улицы Новоивановской, 19. В среднем для полной зарядки батареи потребуется всего 24 минуты.

Напомним, что средства на покупку первых городских электробусов выделены из краевого бюджета. Основанием для приобретения такого транспорта стала его экологичность. Если сравнивать с трамваями или троллейбусами, то электробусы более удобны, так как работают автономно, независимо от рельсов и контактной сети, способны преодолевать препятствия на дороге (например ДТП) или при необходимости сменить маршрут.

В управлении транспорта добавили: важно сейчас протестировать электробусы в эксплуатации, если они покажут себя с хорошей стороны, в городе и дальше будет развиваться этот вид транспорта.

Специалисты подчеркивают: к использованию экологически чистого электрического транспорта активно и целенаправленно переходят во многих развитых городах и странах мира. В Москве на сегодня курсируют 120 аккумуляторных машин, до конца года их будет 300. Теперь в число городов, тестирующих инновационный транспорт, входит и Владивосток.

Автор: Отдел новостей «В»