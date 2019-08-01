Заход военных кораблей Филиппин в приморскую столицу назвали историческим Официальную делегацию военно-морских сил Филиппин приняли в администрации Владивостока, сообщили в пресс-службе мэрии.

Встречу провел заместитель главы администрации Владивостока Константин Лобода. Он поприветствовал гостей и поблагодарил экипаж десантного корабля-дока «Давао Дель Сур» ВМС Филиппин за участие в параде в честь Дня ВМФ России.

«Уверен, что именно совместная работа, совместные мероприятия помогают нам лучше понимать друг друга. Надеюсь, что за шесть дней, которые вы провели во Владивостоке, вы смогли оценить его атмосферу и красоту. И теперь станете чаще бывать в нашем гостеприимном порту», – отметил Константин Лобода.

«Мы очень рады тому теплому приему, который нам был оказан во Владивостоке и очень благодарны принимающей стороне», – отметил в свою очередь глава филиппинской делегации Ричард Эн Гонзага. Заместитель командира по морским операциям ВМС напомнил, что это уже второй заход военных кораблей Филиппин в приморскую столицу, но его тоже можно назвать историческим. Ведь военные моряки Филиппин впервые были участниками, а не гостями празднования Дня ВМФ России.

После официальных приветствий стороны обменялись сувенирами и сделали совместную фотографию.

Автор: Отдел новостей «В»