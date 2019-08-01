Незаконные объекты пошли под снос в Первомайском районе Бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» совместно с сотрудниками административно-территориальных управлений (АТУ) продолжают убирать с улиц Владивостока торговые павильоны, гаражи и другие объекты, установленные гражданами самовольно и без разрешений.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, очередные работы по демонтажу незаконных торговых объектов прошли в Первомайском районе. Совместно с сотрудниками правоохранительных органов городские службы демонтировали несколько павильонов на улицах Героев Хасана, Полярной и 50 лет ВЛКСМ.

«Мероприятия по освобождению самовольно занятых земельных участков ведутся ежедневно. Поэтому всем нерадивым собственникам, которые незаконно используют земельные участки, рекомендуем не шутить с законом», – подчеркнули в АТУ Первомайского района.

Автор: Отдел новостей «В»