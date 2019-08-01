Школьный ПАЗ повезет детей с Сочинской и Можайской Жители улиц Сочинской и Можайской с нового учебного года смогут отправлять детей в школу № 65 на школьном автобусе.

Для этого администрация Владивостока закупила новый ПАЗ вместимостью 23 человека, сообщили в пресс-службе мэрии.

Местные жители не раз жаловались на то, как сложно детям добираться до ближайшей школы. Автобус решит эту проблему, а в будущем в микрорайоне планируется строительство новой школы.

Работа по закупке школьного транспорта ведется ежегодно. Так, в прошлом году новые автобусы закупили в школы № 72 и 8. Обе находятся в пригороде Владивостока – в районе бухт Емар и Щитовой, и вопрос доставки детей для них был очень актуальным. Два года назад новый школьный автобус вручили школе № 70 в поселке Трудовое.

На сегодня все удаленные школы Владивостока укомплектованы школьными автобусами. Периодически происходит их замена.

Автор: Отдел новостей «В»