Бензин покупают чаще мяса В минувшую субботу, 27 июля, в стране отмечали День работников торговли. Сегодня торговля – одна из наиболее динамично развивающихся отраслей отечественной экономики, которая занимает лидирующие позиции в структуре валового внутреннего продукта и обеспечивает заметную часть налоговых поступлений в бюджет страны.

Так, в Дальневосточном федеральном округе Приморье занимает лидирующее место по обороту торговли, доля которого составляет 35 %.

При этом оптовая и розничная торговля создает почти пятую часть валового регионального продукта края.

В Крайстате подсчитали: сейчас на территории Приморья числится 19 тысяч стационарных торговых объектов общей площадью более 3811 тыс. кв. метров. Фактическая обеспеченность населения края площадью торговых объектов на 1000 человек в 2018 году составила 1998 кв. метров, что в 4,2 раза превышает установленный норматив.

За первые шесть месяцев 2019 года оборот розничной торговли составил 196781 млн рублей, что на 2,5 % больше аналогичного периода прошлого года, и только на 7 % сформирован за счет продажи на ярмарках и рынках.

Преобладание доли торговых организаций, преимущественно торговых центров, крупных торговых сетей и индивидуальных предпринимателей, формирующих 93 % товарооборота, наблюдается уже на протяжении многих лет.

В структуре оборота розничной торговли в течение последних лет преобладают непродовольственные товары: от 56 % в 2014 году до 52 % в текущем.

За первые полгода 2019-го население приобрело промтоваров на 102768 млн рублей (на 2 % больше к уровню прошлого года), а продуктов, включая напитки, и табачных изделий – на 94013 млн рублей (+ на 3 %).

Наибольший удельный вес в 2018 году в продовольственных товарах занимали мясо и мясные продукты (11 %), кондитерские изделия (5 %), свежие фрукты и молочные продукты (по 4 %), хлебобулочные изделия, рыба и морепродукты, свежие овощи (по 3 %). В группе промтоваров лидирующие позиции у бензина (14 %) и лекарственных средств (10 %). В остальном товары распределились следующим образом: автомобили легковые (9 %), бытовые электротовары (7 %), мужская, женская и детская одежда, косметика, парфюмерия (6 %), обувь (4 %).

В секторе торговли работает около половины малых предприятий Приморья, где трудятся более 49 тысяч человек. Причем именно малые и средние торговые предприятия часто первыми начинают продажи новых товаров, производители которых еще не достигли необходимого масштаба для создания широкой дистрибуции и выхода в розничные сети.

Еще лет десять тому назад розничная торговля края в основном была представлена двумя форматами: «супермаркет» и «магазин у дома». Оба эти формата предполагают наиболее высокий уровень наценок на товар. В последние годы стали активно развиваться другие формы торговли, появились сети гипермаркетов и дискаунтеры, быстро набирающие популярность среди покупателей. Да и некоторые супермаркеты стали плавно переходить в статус «экономичные супермаркеты», смешав принятые критерии традиционных форматов.

Широким спросом у населения пользуются магазины-склады, где товары дешевле в связи с низким уровнем затрат на предпродажную подготовку товаров и других расходов.

В Приморье присутствуют федеральные торговые сети – «М.Видео», «Спортмастер», «ДНС-ритейл» «Кари», «Реми», «Самбери», «Радиус», «Светофор», региональные торговые сети – «Фреш25», «7-Я» и многие другие.

За первое полугодие 2019 года было введено в эксплуатацию 11,6 тыс. квадратных метров торговых площадей.

Также в Приморье активно растут объемы продаж через Интернет.

Автор: Отдел экономики «В»