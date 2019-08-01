Подозрительное масло отправили в топку Во Владивостоке уничтожена крупная партия сливочного масла неподтвержденного качества, обнаруженного специалистами Россельхознадзора в одном из социальных учреждений края.

С июня 2019 года территориальным Управлением Россельхознадзора по поручению правительства начались масштабные проверки молочной продукции, поступающей в социальные учреждения и больницы по условиям контракта, сообщили в пресс-службе ведомства. По результатам проведенной работы управлением возбуждены административные расследования в отношении производителей и поставщиков, изъято 719 килограммов сливочного масла, в котором усматривались признаки фальсификата.

Так, в одном из социальных учреждений края было выявлено сливочное масло общим весом 139 килограммов с нарушением маркировки. Продукция неподтвержденного качества была изъята из оборота и уничтожена путем сжигания на специализированном предприятии во Владивостоке под контролем инспекторов Россельхознадзора.

Автор: Отдел новостей «В»