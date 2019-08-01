Биоресурсы припрятали под крылом заднего колеса В автомобильном пункте пропуска «Турий Рог» сотрудниками пресечена попытка незаконного перемещения через государственную границу партии ценных биоресурсов.

Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю, при досмотре одного из пассажирских автобусов, оформлявшихся на выезд за границу, совместный наряд пограничников и таможенников обнаружил тайник с дериватами и водными биоресурсами, который был оборудован в технологической полости под крылом заднего колеса. В 11 мешках, спрятанных в укромном месте, оказалось порядка 15 тысяч особей сушеного дальневосточного трепанга, 14 желчных пузырей и 28 клыков диких животных. По предварительным подсчетам, рыночная стоимость только трепанга может составлять порядка полутора миллионов рублей.

Иностранец, управлявший автобусом, утверждал, что никакого отношения к обнаруженным биоресурсам не имеет.

Изъятые дериваты направлены на экспертизу в АНО «Центр «Амурский тигр».

По данному факту проводится разбирательство. По результатам проверки и экспертизы будет принято процессуальное решение.

Автор: Отдел новостей «В»