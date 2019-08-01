Новый авиарейс в Японию станет ежедневным В Международном аэропорту Владивосток откроется новый прямой регулярный рейс в Токио, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Полеты на данном направлении будет выполнять японская авиакомпания Japan Airlines, которая уже более полувека выполняет рейсы в Россию, способствуя развитию экономического и культурного обмена между Японией и Россией. Новый рейс между Токио (аэропорт Нарита) и Владивостоком включен в летнее расписание 2020 года.

Авиаперевозчик планирует выполнять рейсы в Токио ежедневно на воздушных судах Boeing 737-800. Жители и гости Владивостока смогут добраться до столицы Японии прямым рейсом за 2 часа 15 мин. Сейчас перелеты в Японию из столицы Дальнего Востока осуществляют российские авиакомпании S7, «Аврора» и «Уральские авиалинии». С приходом новой авиакомпании у пассажиров появятся широкие возможности для перелетов: многочисленные стыковочные рейсы в другие города Японии, в Восточную и Южную Азию, Индию, США и Канаду.

Япония хорошо известна своими богатыми традициями и культурой, четко выраженной сменой времен года, благодаря которой можно любоваться прекрасными пейзажами по всей стране.

Японские путешественники, в свою очередь, смогут познакомиться с Владивостоком – самым ближайшим к Японии европейским городом, его культурными достопримечательностями, лучше узнать его жителей и попробовать местные деликатесы.

Справка «В»

Japan Airlines (JAL) основана в 1951 году и стала первой международной авиакомпанией в Японии. Japan Airlines признана одной из самых пунктуальных крупных международных авиакомпаний.

Автор: Отдел новостей «В»