На улице Капитана Шефнера начали ремонт дороги Подрядная организация приступила к подготовительным дорожным работам на улице Капитана Шефнера во Владивостоке.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, до ноября здесь будет выполнен капитальный ремонт дорожного полотна с заменой трубопровода.

На объекте работает подрядчик ООО «ФедералСтрой». В планах – замена трубопровода, демонтаж бетонного основания дороги, устройство покрытия из армированной бетонной смеси и с последующим устройством покрытия из асфальтобетонной смеси. Такого серьезного, капитального ремонта улица не видела более 10 лет.

«Дорога непростая, с большим уклоном, – говорит начальник управления дорог и благоустройства администрации города Сергей Макаров. – При этом является важной городской артерией, которая долго ждала капитального ремонта. Уверены, что подрядная организация уложится в сроки и выполнит все работы на самом высоком уровне».

Сейчас дорога перекрыта от пересечения с улицей Всеволода Сибирцева до кольца улицы Пушкинской. Планируется, что после того, как рабочие завершат ремонт верхнего участка дороги, он будет открыт. После этого подрядчик приступит к ремонту участка от кольца до пересечения улицы Капитана Шефнера со Светланской. Все работы на объекте планируется завершить до 7 ноября.

Напомним, что последний раз на улице Капитана Шефнера дорожники работали в сентябре прошлого года. Тогда ее удалось частично привести в порядок в рамках аварийно-восстановительного ремонта. В этом году найдены средства на капитальный.

Автор: Отдел новостей «В»