Как ЕГЭ спас человеку жизнь Не так уж много, но и не мало – 23 стобалльника, около 2 тысяч человек набрали более 80 баллов. Уверенный рост среднего балла по большинству предметов ЕГЭ (например, в 2014 году выпускники края сдали русский язык на 60,73 балла, а в нынешнем – на 65,92; математику – на 47,67 балла против 41,42 в 2014-м) – таковы позитивные итоги выпускной кампании текущего года в Приморье.

Эти данные были озвучены на заседании комиссии по содействию в организации проведения единого государственного экзамена на территории Приморья.

Но, как подчеркнула Елена Бондаренко, врио директора департамента образования, задумываться нужно не о том, что удалось, а о том, какие проблемы высветила нынешняя аттестационная кампания.

– Не сумели сдать ЕГЭ 295 человек – три процента от числа выпускников нынешнего года, – сказала Елена Бондаренко. – Всего было подано 453 апелляции, и 46 из них удовлетворены. Это значит, что уровень проверяющих работы нужно еще повышать и повышать, чтобы оценка была соответствующей действительности.

С экзаменов за использование шпаргалок или за пронос телефона в аудиторию было удалено 80 человек – всего по краю. Вроде и немного, но 80 ребят не смогут получить аттестат в нынешнем году. И это число может еще вырасти – ведь по сей день продолжается просмотр записей онлайн-наблюдения, и если выявятся факты списывания, у провинившихся будут изъяты и признаны недействительными уже полученные ими аттестаты. Так что, бывшие 11-классники, если знаете за собой грешок, трепещите – возмездие еще может вас настигнуть.

– Есть еще одна проблема, – подчеркнула врио директора департамента. – Растет, и весьма серьезно, число выпускников как 11-х, так и 9-х классов, которые выбирают физику и обществознание, а потом не сдают их. Число таких ребят увеличилось почти на 50 процентов по сравнению с прошлым годом. И самое поразительное, что у этих выпускников по выбранным ими предметам стоят неплохие оценки – четверки, пятерки… Как же так? Получается, ребенок показывал хорошие результаты, выбрал экзамен с уверенностью, что сдаст, а потом не смог набрать даже минимальных баллов? Или другой пример. У ребенка прекрасные оценки по русскому языку и литературе, а сочинение итоговое, без зачета по которому к ЕГЭ не допускают, он написать не смог. В чем же слабое место? В том, что его знания ниже, чем получаемые им оценки? Здесь нам предстоит немало проанализировать, чтобы сделать выводы и исправить положение.

Также на комиссии отметили: в этом году было зафиксировано шесть случаев вызова «скорой помощи» 11-классникам, которым стало плохо во время ЕГЭ. Причем одной девушке становилось худо – до обмороков – на всех трех экзаменах. Медики посоветовали родителям провести для дочери детальное обследование, в результате чего было выявлено хроническое заболевание в начальной стадии, о котором в семье и понятия не имели… Так что в определенном смысле ЕГЭ спас человеку жизнь – вовремя начатое лечение значит очень много.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ