Узнать генконсула США во Владивостоке можно по свитеру Овечкина Новый руководитель возглавил генеральное консульство США во Владивостоке, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на официальную страницу дипмиссии в «Фейсбуке».

«Луис Кришок официально вступил в должность генерального консула США во Владивостоке», – говорится в сообщении.

В видеообращении, размещенном на странице, Кришок отметил, что намерен развивать связи между жителями России и США.

«Это будет мое первое знакомство с Дальним Востоком России, но далеко не первая встреча с вашей страной. В 90-е годы я жил в Екатеринбурге и в Москве, работал по программам обмена. Из этого личного опыта я уверен, что прямые связи между гражданами наших стран ­– студентами, артистами, бизнесменами – позволяют нам лучше понимать друг друга. Я сделаю все возможное, чтобы расширять и углублять эти связи», – сказал Кришок.

Дипломат сообщил, что намерен посещать матчи приморского хоккейного клуба «Адмирал».

«Я ярый болельщик хоккея и нашей местной команды «Вашингтон Кэпиталс». Вы меня узнаете, потому что я буду в свитере Александра Овечкина», – сказал Кришок.

Отметим, что в начале июля прежний генконсул США во Владивостоке Майкл Кийс покинул пост в связи с истечением срока полномочий.

Кийс возглавлял американскую дипмиссию на Дальнем Востоке РФ последние три года.

Автор: Отдел политики «В»