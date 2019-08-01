Искали грибы – нашли кабана
Грибники, вышедшие на тихую охоту в районе бухты Щитовой во Владивостоке, обнаружили дикого кабана, попавшего в ловушку.
Они обратились за помощью в краевой охотнадзор. На место выехал инспектор Валерий Яшметов, сообщили в пресс-службе края.
«Кабан находился в яме глубиной около трех метров, бетонированное углубление было оставлено военными. С помощью неравнодушных граждан мы смогли вызволить животное из западни и выпустили в естественную среду обитания», – рассказал Валерий Яшметов.
Автор: Отдел новостей «В»