Суперлайнер встречали творчески «Бриллиантовую принцессу» встретили у берегов столицы Дальнего Востока ранним утром в среду, 31 июля. У пассажиров был целый день, чтобы познакомиться с достопримечательностями города и пообщаться с его жителями.

Как сообщили в пресс-службе края, этот визит круизного лайнера Diamond Princess юбилейный – судно зашло в Приморье в десятый раз за последние несколько лет.

Ранним утром на видовой площадке Морского вокзала состоялась традиционная церемония приветствия гостей с участием творческих коллективов.

На борту судна прибыло около 3 тысяч пассажиров, большинство из Японии, и почти тысяча членов экипажа. До убытия лайнера – в 19.00 по местному времени – они знакомились с Владивостоком: его историческим центром, музеями и видовой площадкой.

Отметим, круизный сезон – 2019 открылся во Владивостоке в феврале. Всего в этом году край посетят 16 пассажирских лайнеров, в том числе гиганты, рассчитанные на 5 тысяч пассажиров.

Кроме того, в дни проведения V Восточного экономического форума один из лайнеров превратится в плавучую гостиницу.

Автор: Отдел новостей «В»