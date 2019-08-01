Три дня лекций, 20 событий и 10 специальных гостей С 20 по 22 сентября впервые во Владивостоке при поддержке управления культуры города пройдет неделя дизайна Vladivostok Design Week. Ее организаторы уже приступили к подготовке помещения для интерьерной выставки, которая пройдет в рамках фестиваля.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, под проведение мероприятия выбрана площадка в центре Владивостока – на набережной Цесаревича. Это памятник архитектуры – здание бывших артиллерийских мастерских XIX века.

«До фестиваля осталось меньше двух месяцев, и предстоит проделать огромный объем работ: необходимо очистить помещение от строительного мусора, очистить стены от пыли и грязи, построить выставочные стенды. В общей сложности предстоит провести работы на площади более полутора тысяч квадратных метров», – добавили организаторы.

В эти дни из здания вывозят мусор, выполняют технические условия по подключению к электричеству и водоснабжению.

Зарегистрироваться и получить бесплатный входной билет можно на сайте vladivostokdesignweek.ru. Уточнить информацию предлагается по тел. 8-950-288-01-88.

Справка «В»

Vladivostok Design Week – 2019 – это более 20 событий, 10 специальных гостей в области дизайна и архитектуры из Москвы и Санкт-Петербурга. Выставка Vladivostok Design Week Expo – это три дня лекционной программы, 1500 квадратных метров экспозиции, 40 экспонентов и четыре специальных выставочных проекта.

Автор: Отдел новостей «В»