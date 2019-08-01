С проверками нагрянут неожиданно Глава города пообещал строителям беспрецедентный контроль

Глава Владивостока провел рабочую встречу с подрядчиками, которые строят в городе детские сады. Как пояснили в пресс-службе муниципалитета, обсуждались меры обеспечения графика работ – на всех объектах есть отставание от нескольких дней до нескольких недель.

Мэр пообещал, что отныне контроль за сроками сдачи объектов будет беспрецедентным.

Сегодня во Владивостоке ведется строительство четырех детских садов. Один из самых больших расположен на улице Анны Щетининой, 28. Объект рассчитан на 240 малышей. Здесь уже проведены земляные работы, залит фундамент и установлены перекрытия первого этажа.

Андрей Алейнов, генеральный директор ООО «Подгороденка» – компании, ведущей стройку, отметил, что совместно со специалистами мэрии уже разработан алгоритм действий, как сократить отставание. И пообещал, что компания сделает все возможное, чтобы сдать детсад вовремя. Открыть его планируется весной следующего года.

Еще один большой детский сад строится на улице Маковского, 157а. Главный инженер подрядной организации ООО СК «Титан» Роман Аубакиров доложил, что сейчас идут устройство монолитных плит и балок первого этажа, прокладка сетей, армирование и монтаж опалубки. Отставание здесь около 15 дней, но уже в августе его планируют устранить. Привлекли дополнительных рабочих, стройка ведется в две смены. Сад рассчитан на 230 детей, в нем запланированы ясельные группы.

На Крыгина, 84 строители уже провели все земляные работы и возводят фундамент. Это будет трехэтажный сад на 120 малышей, также намечено размещение ясельной группы. Евгений Смирнов – заместитель директора компании «Горстрой», ведущей стройку, пожаловался на низкое качество проектных работ. По его словам, именно это вызывает задержки. Но уже к 7 августа их планируют ликвидировать.

Совсем недавно началась стройка на Кипарисовой, 4. Сад рассчитан на шесть групп, это 120 малышей. На строительной площадке проведены все подготовительные работы, ведутся обустройство котлована и заливка фундамента. Отставание от графика здесь – 14 дней. До 25 августа его планируют устранить.

«Понимаю, что есть объективные причины задержки, и пока отставание от графика не критическое, но мы не можем себе позволить даже такое. Все сады, кроме сада в Снеговой Пади, должны быть сданы до конца года. Докладов от вас жду раз в месяц, ездить на объекты буду сам и без предупреждения», – подытожил Олег Гуменюк.

Автор: Алексей АЛЕКСАНДРОВИЧ