Искусственный интеллект привлекут к расчету ОСАГО Эксперты страхового рынка обсудили, что изменилось после начала реформы тарифов обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев и какие перемены еще впереди.

Мониторинг и исследования уже показывают положительные результаты, отмечают они. Так, число жалоб, поданных в Банк России держателями полисов автогражданки, снизилось почти в два раза, заверили в пресс-службе информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».

«В первом и втором кварталах 2018 года число жалоб по обязательному автострахованию составляло около 16 тыс. за каждый квартал. В первом квартале 2019 года мы получили всего 10 тыс. подобных жалоб и 8,6 тыс. во втором квартале», – сообщил директор департамента страхового рынка Банка России Филипп Габуния.

С ним согласен и президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс: «Мы видим значительное сокращение количества спорных ситуаций на рынке, а также рост удовлетворенности среди автовладельцев».

И хотя в прошлом году некоторые высказывали опасения, что из-за реформы ОСАГО стоимость полисов только повысится, этого не произошло. У половины автовладельцев, опрошенных Общероссийским народным фронтом, стоимость полисов осталась прежней, а каждый пятый из респондентов отметил, что заплатил за полис даже меньшую сумму, чем год назад. «К настоящему моменту средний уровень тарифов в автогражданке снизился на 4 %», – отметил Филипп Габуния.

На доступность и удобство приобретения полисов ОСАГО благоприятно повлияли обязательность электронных продаж полисов, введение систем «Единый агент» и «Е-Гарант». С тех пор этот институт постоянно совершенствуется. Сегодня почти у 70 % опрошенных уже не возникает никаких проблем при оформлении электронного полиса обязательного автострахования.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов отметил, что для людей сейчас важны применение современных технологий, минимизация бумажного документооборота. «Электронные полисы рано или поздно составят 80–90 % от всех продаваемых полисов», – полагает эксперт. А при расчете страховой премии по ОСАГО скоро будут использоваться высокие технологии. «В ближайшее время страховая премия будет рассчитываться с помощью искусственного интеллекта. Это не фантастика: многие зарубежные страховщики уже используют алгоритмы машинного обучения при расчете тарифов. Такие технологии будут применяться и в системе расчета ОСАГО», – добавил он.

С ним согласен Игорь Юргенс. «Германский страховой концерн Allianz приобрел израильский технологический стартап Lemonade, специализирующийся на интернет-страховании. Стартап производит расчеты с помощью искусственного интеллекта. Решения принимаются в зависимости от того, в каком списке находится владелец автомобиля, претендующий на страховку. Если он в зеленой зоне списка, то получить возмещение он может сразу. Если в желтой – компенсации придется ждать чуть дольше, так как с этим клиентом компания раньше не имела дела и нужны дополнительные проверки. Если же водитель в красной зоне, то оперативно получить компенсацию ему не удастся и, возможно, решать ситуацию придется через суд», – рассказал президент РСА.

Отметим, что 9 января 2019 года был запущен первый этап реформы ОСАГО, который включал в себя расширение тарифного коридора на 20 % вверх и вниз, увеличение количества показателей при расчете коэффициента возраста и стажа владельца.

На прошлой неделе в Госдуму был внесен законопроект о дальнейшей индивидуализации автогражданки, который предполагает, что страховые компании смогут использовать более персональные подходы к водителю, чтобы установить справедливую стоимость полиса для каждого без учета коэффициента мощности автомобиля и территориального признака.

Автор: Отдел экономики «В»