Крепость станет музеем. Не сразу, но обязательно С того момента, когда на уровне правительства РФ было принято решение о создании во Владивостоке на базе музея имени Арсеньева федерального музея-заповедника «Владивостокская крепость», «В» не раз обращался к этой теме. Ведь до сих пор на Дальнем Востоке России не существовало подобных музеев. Впереди у нового учреждения культуры трудоемкая работа по восстановлению объектов Владивостокской крепости, благоустройству прилегающих к ним территорий, созданию экспозиций… А что происходит сейчас? Об этом наш разговор с первым заместителем директора Государственного музея-заповедника «Владивостокская крепость» Вадимом Серковым.

– 18 июня в Едином государственном реестре юридических лиц появилось новое учреждение – Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей-заповедник «Владивостокская крепость»…

– Да, можно сказать: ребенок родился. И то, каким этот ребенок вырастет, зависит от нас и от партнеров, с которыми мы будем работать: от администрации Владивостока, Министерства обороны РФ, агентства по управлению памятниками истории и культуры, наших будущих подрядчиков. Кроме того, в этот же список я бы внес тех, кому дорога наша Владивостокская крепость, историков, краеведов – всех, кто может внести свой вклад в становление и развитие музея-заповедника.

Всего в реестр объектов культурного наследия включено 122 объекта Владивостокской крепости разного периода постройки. На первом этапе музеефикации мы планируем принять семь объектов для их реставрации, реконструкции, реновации и открытия. Из них шесть находятся на острове Русском и один – на полуострове Муравьева-Амурского. После того как все работы будут завершены и объекты откроют для посетителей, мы перейдем ко второму и третьему этапам музеефикации.

– Что это такое – этап музеефикации?

– В рамках одного этапа происходят подготовка концепций музейного показа объектов крепости, их прием-передача от других собственников музею-заповеднику, подготовка проектов реконструкции, выполнение запланированных работ и открытие объектов для посетителей. По завершении одного этапа начинается следующий, по той же схеме. На сегодняшний день в планах три этапа. Продолжительность первого – ориентировочно два года.

– Как преобразятся объекты крепости?

– Для каждого из принимаемых фортификационных сооружений будет разработано концептуальное решение, в соответствии с которым они будут представлены посетителям. На некоторых объектах планируют оборудовать экспозиционные помещения, а далее – выставки. Например, такая возможность есть на форте Поспелова с его казармами и помещениями для выкатных орудий, где мы намерены сделать экспозиции, рассказывающие об истории крепости, о Русско-японской войне, строительстве Владивостока. На тех объектах, где нет подходящих под экспозиции помещений, можно будет полюбоваться панорамой. В частности, особенностью Новосильцевской батареи, расположенной возле Русского моста, является именно красивый вид, который с нее открывается. Подобные нюансы и будут учитываться в ходе музеефикации. На всех объектах, которые мы откроем для посещения, будут административные блоки и уборные, ограждены опасные места, а в лесных участках, входящих в зону охраны, появятся пешеходные дорожки.

Подчеркну: никакой масштабной перестройки крепости не планируется. Наша задача – сохранить объекты культурного наследия. Мы проведем противогрибковую обработку, расчистим ливневые стоки, которые забились за многие десятилетия, предотвратим разрушение бетонных сооружений корнями деревьев. Сохранившиеся металлические элементы – решетки и двери – почистим и покроем реставрирующим составом. Там, где дверей и решеток уже нет, вернем все на свои места. К работам приступим только после того, как объекты пройдут госэкспертизу и будут утверждены органами по охране объектов культурного наследия.

– Музей-заповедник планирует принять в оперативное управление все 122 объекта крепости?

– Нет, такой задачи мы перед собой не ставим. Часть объектов находится в оперативном управлении других собственников и успешно эксплуатируется. Если собственник заботится об объекте и поддерживает его в надлежащем состоянии, то нет необходимости что-то менять.

– Какие же объекты перейдут в оперативное управление Государственного музея-заповедника «Владивостокская крепость» в первую очередь?

– На первом этапе мы примем так называемый поспеловский комплекс, или Южный рубеж. В него входят форт Поспелова, Поспеловская батарея, Новосильцевская батарея и батарея Н. Эти объекты для нас первостепенны, потому что они находятся в транспортной доступности – близко и к городу, и к Дальневосточному федеральному университету. Кроме того, форт Поспелова интересен тем, что в свое время он был полностью достроен в соответствии с проектом, чего нельзя сказать о ряде других объектов, которые возводили позже, во вторую очередь строительства крепости.

К большинству объектов первого этапа музеефикации прилегают лесные участки, на которых есть возможность создать зоны отдыха, парки, рекреационные зоны. Также здесь можно оборудовать смотровые площадки. Например, с форта Поспелова открывается прекрасный вид на университетский кампус, Русский мост, город и бухту Новик.

– Когда начнется реконструкция форта Поспелова?

– Не ранее 2020 года. Сейчас она дорабатывается. Кроме того, требуется проведение предварительной государственной экспертизы, поскольку это объект культурного наследия. Все серьезные работы, затрагивающие бетонные или земляные сооружения, должны проводиться только после получения соответствующего разрешения от инспекции по охране объектов культурного наследия. Также специалистам предстоит произвести проектно-сметный расчет, затем будет запрошено финансирование на следующий год. И уже после открытия этого финансирования мы приступим к работам на форте Поспелова. Завершить их планируем к шестому Восточному экономическому форуму. Однако мы будем, конечно, стараться сделать это раньше, возможно, даже к началу будущего туристического сезона. А в 2019 году городская администрация запланировала приведение в порядок дороги протяженностью несколько сотен метров – от трассы, ведущей в поселок Поспелово, до форта, который сейчас находится в оперативном управлении муниципалитета.

– Запланированы ли на ближайшее время какие-либо мероприятия на форте Поспелова?

– Практически через месяц, в середине августа, Государственный музей-заповедник «Владивостокская крепость» совместно с Приморским музеем имени Арсеньева планирует провести городской праздник под названием «Музыкальный пикник на форте Поспелова». К этому времени на объекте будут проведены выкос травы и противоклещевая обработка. Мы наведем порядок на территории, не затрагивая сооружений – земляных и бетонных.

– В сентябре состоится открытие визит-центра Государственного музея-заповедника «Владивостокская крепость». Каково его назначение, где он будет находиться?

– Визит-центр, как и экспозиция, посвященная Владивостокской крепости, будет находиться по адресу: ул. Петра Великого, 6. Здесь посетители получат информацию об объектах крепости и смогут выбрать какой-либо из них для самостоятельного посещения. Специалисты расскажут, как добраться до этих объектов, дадут рекомендации.

– Каков, по-вашему, потенциал Владивостокской крепости как объекта туристического показа? В чем заключается главная особенность этого памятника истории?

– Немалая часть объектов крепости находится в лесных массивах и обладает хорошим рекреационным потенциалом, что важно для города. К тому же туристы любят крепости – во многих странах есть подобные сооружения, пользующиеся большим интересом. И часто они становятся местами проведения событийных мероприятий.

Для своего времени Владивостокская крепость была передовым и очень мощным оборонительным сооружением. Она сыграла важную роль в обеспечении безопасности восточных рубежей сначала Российской империи, а затем и Советского Союза. За всю свою историю не сделав ни одного боевого выстрела, она предупредила вторжение интервентов. В наши дни крепость утратила свое оборонительное значение, которое сохраняла на протяжении порядка 60 лет, и теперь это объект культурно-исторического наследия, которым нужно разумно и с достоинством распорядиться.

Автор: Михаил НЕЩЕДРИН