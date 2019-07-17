Корея плакала по нам… Почему корреспондента «В» расстроила экскурсия по Центру детского творчества в Кванджу, а папа римский рекламирует местные автомобили

В номерах «В» за 26 июня и 10 июля мы рассказали о путешествии нашего корреспондента вместе с представителями туристического бизнеса Владивостока по провинциям Чолла-пукто и Чолла-намдо Республики Корея, еще не освоенным российскими туристами. Их визит в эту глубинку Страны утренней свежести состоялся по приглашению Национальной организации туризма Кореи (НОТК) и стал возможен благодаря новому международному авиамаршруту аэропорт Кневичи – аэропорт Муан, открытому компанией JEJU Air в апреле 2019 года.

Перелет из Владивостока в Муан занимает всего три часа, а виза в Южную Корею, напомним, россиянам не нужна. Приобрели билет и полетели, предварительно выбрав маршрут своего вояжа. Путешествовать можно самостоятельно или с тургруппой, кому как нравится.

Сегодня – окончание репортажа.

Шопоголикам на заметку

В городе Кванджу, рассказ о котором мы начали в предыдущей толстушке, наибольшую привлекательность для туристов наравне с памятниками истории и культуры представляют три достопримечательности: улица Чунчанро, ночной рынок Дэин и историко-культурная деревня в районе Янним.

Улицу Чунчанро в центре Кванджу корейцы называют «островом исполнения желаний» для любителей походов по магазинам. Здесь находится бесчисленное множество торговых центров, бутиков и лавочек, где можно купить ювелирные изделия, предметы искусства и антиквариата, модную дизайнерскую одежду, косметику и аксессуары, причем не только корейских производителей, но и мировых брендов. При этом цены не кусаются, даже можно торговаться. И будьте уверены, здесь вас не обманут и не обсчитают. Продавцы понимают, что их порядочность плюс доступный и качественный товар – это своеобразная реклама, которая быстро распространяется среди туристов и помогает развиваться бизнесу.

Такая же маркетинговая политика у коммерсантов ночного художественного рынка Дэин, где базируются мастерские и выставочные залы местных деятелей прикладного искусства: живописцев, чеканщиков, резчиков по кости и дереву, изготовителей всевозможных сувениров. На огромной территории под одной крышей обосновалось более сотни блошиных рынков, закусочных и даже несколько небольших концертных площадок, где выступают уличные артисты.

Рынок Дэин стал туристической достопримечательностью Кванджу и даже попал в путеводители по городу. Необходимо добавить, что ночью он открыт только по субботам – с 19 до 23 часов. В остальные дни недели работает в обычном режиме – до 17.00. Поэтому, планируя путешествие в Кванджу, постарайтесь захватить субботу. Это самое лучшее время для шопинга.

Дыхание католического прошлого

Что касается культурной деревни Янним, которая также расположена в черте города, именно здесь в XIX веке начинали свою деятельность первые миссионеры из Америки, Англии и Франции. Поселившись в Корее, они строили дома, школы, больницы и католические храмы в западном стиле, как у себя на родине. Некоторые из них и ныне соседствуют с изящными домиками в традиционном корейском стиле. Можно сказать, что на территории деревни Янним культура Востока толерантно сосуществует с культурой Запада. Этим поселение и знаменито. Попадая сюда, чувствуешь дыхание прошлого, будто переместился на машине времени на 200 лет назад.

Кстати, в центре Кванджу великолепно сохранился бывший центр культуры, построенный из камня более ста лет назад в память о первом американском миссионере, прибывшем в эти края. Сегодня он, правда, закрыт на ремонт.

Между тем, как рассказала наш гид Оксана Тен, были времена, когда корейцы буквально в штыки восприняли вторжение европейцев и насаждаемую ими католическую веру. Они вырезали семьи миссионеров, разрушали их дома и церкви. Но сегодня католические храмы – неизменный элемент урбанистической архитектуры Кванджу. Свой приход есть в каждом микрорайоне. Современные костелы выделяются среди жилых домов и офисных зданий высокими крестами на крышах – «чтобы чаще Господь замечал».

Детям – и впрямь все лучшее

Центр азиатской культуры – неизменный пункт туристических маршрутов в Кванджу. Здесь же в одном из зданий находится Центр детского творчества с библиотекой, компьютерными классами, игровыми залами для ребятишек всех возрастов и даже кабинетом для обучения редактированию СМИ – печатных, телевизионных, электронных. Здесь мастера журналистики, применяя игровые методы, готовят себе смену. Занятия во всех кружках и на игровых площадках бесплатные (как и обучение в школе). В случае необходимости родители могут оставить ребенка под опекой педагога или воспитателя хоть на целый день и заниматься своими делами. И не волноваться, что чадо останется голодным или без присмотра.

Знакомясь с Центром детского творчества, мы ходили за гидом, раскрыв рты и немного подавленные увиденным. Не хочу никого обидеть, но даже Дворцу детского творчества во Владивостоке далеко до его корейского коллеги по всем параметрам: по архитектуре, оснащению обучающим оборудованием, внутреннему убранству, включая информационные стенды, вывески и плакаты. На всех этажах и в помещениях – камеры видеонаблюдения. В здании тишина и почти стерильная чистота, в том числе и в туалетах (хотя во многих классах и тренажерных залах шли занятия и нигде не было видно ворчливой уборщицы со шваброй).

Чистота в детском центре – следствие воспитания. В Корее малышей с детства учат не сорить ни на улице, ни в помещении, ни на природе. И еще раздельно собирать твердые бытовые отходы. Тому свидетельство – мусорные баки и контейнеры, установленные буквально через каждые 10–15 шагов. На каждом свой знак, указывающий его предназначение. К примеру, появилась необходимость выбросить кожуру от банана или ненужную газету? Пожалуйста, контейнеры у вас перед глазами. В один бросайте бумагу, в другой – кожуру, только не промахнитесь.

Развитие и обучение детей в Корее – наглядный пример успешной реализации затасканного советского слогана «Все лучшее – детям!». Только у нас его вспоминают раз в год, в День защиты детей, а в Республике Корея это норма жизни. В этой стране нет такого понятия, как материнский капитал. Зато каждая семья получает ежемесячно от государства по 100 долларов до достижения ребенком пятилетнего возраста.

А вот на учебу в университете родителям приходится копить. Бесплатное обучение в вузах только для… иностранцев. Есть даже специальный фонд, который выделяет гранты иностранным студентам. В Корее, кстати, обучается очень много студентов из России, в том числе из Владивостока. Для иностранцев главное – хорошо знать английский язык, если плохо знаешь корейский.

Впрочем, по словам нашего гида, если у корейца нет денег, чтобы заплатить за учебу, он может взять беспроцентный кредит в банке. Когда будет работать, постепенно погасит долг с зарплаты…

Автогигант в кадрах не нуждается

Посещение завода автомобильной корпорации KIA не входит в туристические маршруты города Кванджу. И без протекции представителей НОТК нашу группу дальше фойе головного офиса компании не пустили бы. Можно сказать, что для нас эта экскурсия стала приятной неожиданностью.

На первом этаже офиса нас встречал… папа римский Франциск. Не настоящий, конечно, а вырезанный из плотного картона в натуральную величину. Глава католической церкви стоял подле сверкающего лаком внедорожника корейской корпорации и хитро улыбался. К сожалению, сопровождавшая нас госпожа Ким, представитель завода, не пояснила роль понтифика в производственном процессе предприятия. Мы так и не узнали, то ли он рекламировал новую модель авто, то ли благословлял корпорацию на трудовые достижения.

Автору этих строк доводилось бывать на российских автомобильных предприятиях в Тольятти и Владивостоке. Поэтому была возможность сравнить производство автомобилей в России и в Корее хотя бы внешне, не вникая в технические подробности. К сожалению, фото- и видеосъемка на территории завода запрещена. Все производственные помещения под контролем невидимых камер видеонаблюдения, так что промышленным шпионам здесь ловить нечего.

Прежде всего на линии изготовления автомобилей завода в Кванджу поражает отсутствие производственного шума и запахов гари и выхлопных газов. Нет здесь и рабочих в засаленных спецовках, как на наших предприятиях «отверточной сборки» импортных авто. У корейцев почти 100-процентная роботизация технологического процесса, как в фантастических фильмах о будущем. На ловкие манипуляции роботов можно смотреть часами. Люди здесь только управляют бесшумными электрокарами, которые перевозят листы металла для последующей штамповки, а также тяжелые детали. За производственным процессом в цехах следят начальники участков. Их тоже не видно, зато они видят все на экранах своих мониторов.

Как рассказала госпожа Ким, у корпорации KIA в Корее три завода. На заводе в Кванджу работают 8013 человек. Ежегодно с конвейера здесь сходит около 600 тысяч легковых автомобилей. И почти все они уходят на внутренний рынок. Здесь же производят машины для военных, похожие на наш УАЗ-452 (прозванный в народе буханкой). За один час предприятие выпускает 47 легковых авто. На другом заводе за час собирают два автобуса. Третий завод выпускает грузовики – 27 единиц за час.

То есть на круг все заводы корпорации в сутки производят 2147 транспортных средств. При этом у KIA нет проблем с реализацией продукции. И дотацию от государства, если вдруг возникают трудности, автогигант не получает. В мире «загнивающего» капитализма каждый сам за себя.

Данные о производительности не секретные. Как и то, что сотрудники корпорации имеют возможность приобрести с большой скидкой автомобиль своего бренда. Причем скидка может быть разной, в зависимости от стажа работы в компании. На вопрос корреспондента «В», можно ли иностранцу трудоустроиться на завод, чтобы впоследствии купить авто со скидкой, госпожа Ким ответила серьезно: предприятие кадрами укомплектовано. И о размерах заработка специалистов не сообщила. Мол, это конфиденциальная информация.

Арбузная изюминка

Несмотря на то что Кванджу далеко от Сеула и Пусана, но культурная и спортивная жизнь здесь тоже бьет ключом.

Начиная с 1995 года в Кванджу проходит международная биеннале современного искусства – самая влиятельная в азиатском регионе. В 2002-м город принимал три матча чемпионата мира по футболу, что говорит об отношении местной администрации к спорту и о качестве подготовки стадионов и спортивных площадок. Здесь же в 2012 году прошла XVII Международная астрономическая олимпиада, а в 2015-м – летняя Универсиада.

В Кванджу, как и в других городах Кореи, много наружной рекламы. Баннерами, плакатами, растяжками дома «украшены» от земли до крыши. Но огромных билбордов вдоль дорог, как во Владивостоке, нет. Как пояснила гид Оксана, их убрали по распоряжению администрации города. Реклама на билбордах отвлекала водителей, из-за чего пошла в рост статистика ДТП, отсюда разумное решение об их ликвидации.

Остается добавить, что в 2004 году в Кванджу была открыта первая линия метрополитена.

К сожалению, из-за нехватки времени мы не смогли познакомиться со всеми достопримечательностями этого города. К примеру, не посетили национальное кладбище, где находится мемориальный комплекс погибшим за демократию при режиме кровавого правителя Кореи генерала Чон Ду Хвана.

В мае 1980 года в Кванджу состоялось одно из самых массовых антиправительственных выступлений в истории страны. Революционеры более трех суток контролировали город, требуя от властей провести демократизацию общества и наказать высокопоставленных чиновников-коррупционеров. На подавление восстания руководство страны бросило солдат и танки. Официальное число жертв террора среди гражданского населения – около сотни человек, но, по некоторым оценкам, погибших было почти две тысячи. Изначально они были похоронены на кладбище Манвольдон. В 1997 году их останки перенесли в специально построенный мемориальный комплекс на национальном кладбище. В истории Кореи этот инцидент получил название «Восстание в Кванджу». По словам нашего переводчика, местные жители никогда не забудут, как государство нанесло вред своему народу.

Чтобы не расставаться с Кванджу на горькой ноте, добавлю немного сладкого. В пригороде на полях под открытым небом выращивают арбузы, превосходящие по вкусовым качествам своих собратьев, выращенных в теплицах. Их урожай не очень большой, и купить их можно только в конце августа и начале сентября, когда они созревают. Причем полакомиться этой ягодой можно только здесь, в другие города бахчевых полосатиков не вывозят. Поэтому арбузы – еще одна изюминка Кванджу и приманка для туристов.

С «Арираном» по жизни

За четыре дня путешествия по провинциям Чолла-пукто и Чолла-намдо нашу группу неоднократно наряжали в корейские традиционные костюмы и старинную военную форму, учили готовить национальные блюда, бить в барабан, стрелять из лука и петь народную песню «Ариран». Это средневековый блюз о любви девушки к парню, которого забрали в армию: неизвестно, вернется ли он с войны. А работать на полях надо…

В Южной Корее, как и в Северной, это очень популярная песня. Но в каждой стране она существует в собственной версии. Для корейцев «Ариран» что для русских «Катюша», ни один праздник не обходится без ее исполнения. Даже существуют фестивали этой песни. А в 2012 году ЮНЕСКО включило «Ариран» в список нематериального культурного наследия человечества.

Мотив у песни незатейливый и легко запоминается, можно сказать, прилипает к языку. Только у нашего сводного хора сотрудников туркомпаний при первых попытках спеть «Ариран» почему-то получалась… «Хари Кришна». Но в аэропорту Муан, прощаясь с Кореей, мы уже пели «Ариран» безошибочно.

Чай – это еще и красота. Мировая

Из остальных памятных мест, которые мы посетили в юго-западной части Корейского полуострова, отмечу лишь несколько.

Прежде всего интересен бывший комплекс зданий Экспо в городе Йосу, превращенный в культурно-развлекательный центр. Главная его достопримечательность – ночное светомузыкальное Big-O шоу, которое устраивают на воде специально для туристов. Трудно описать словами завораживающее действо, происходящее в рамках огромного овального зеркала, где экраном для лучей лазера служат струи воды. Сказочные персонажи, будто живые, появляются и исчезают под фантастическую музыку, микс из композиций а-ля Алан Парсонс и «Пинк Флойд». Подобное шоу есть в Гонконге, но, по словам очевидцев, в Йосу оно круче.

Здесь же находится канатная дорога через пролив Йосу. Будете в этом городе – непременно прокатитесь. Медленно паря над водой в кабине канатки, чувствуешь себя в невесомости. Неизгладимое впечатление.

В городе Посоне, точнее в его пригороде, впечатлила плантация чая, расположенная на высоте 350 метров над уровнем моря. Она распласталась на сопках террасами на площади 60 га. В 2013 году эта плантация была включена CNN в перечень 20 самых красивых пейзажей мира, она занимает почетное четвертое место. Территория плантации разделена на зоны, осмотреть все за день невозможно. Туристы посещают это место круглый год, здесь прохладно даже в самый жаркий день. У подножия сопок протекает горная речка, которая влияет на локальный климат. Впервые чайные кусты появились здесь в 40-х годах прошлого столетия. Но во время корейской войны они сгорели и были восстановлены в 1957 году. Чем корейцы очень гордятся.

…В день нашего возвращения в Россию погода в Йосу испортилась, ближе к обеду заморосило. Но мы этот каприз природы восприняли как добрый знак. Корея плакала, она не хотела нас отпускать.

Кстати

Грамотный гид – это важно

В чужой стране успех экскурсии у туристов зависит не только от интересного маршрута, но и от гида-переводчика.

Если ваш проводник не владеет беглым переводом или плохо знает местную историю, культуру, традиции и достопримечательности, то позитивное впечатление от такого путешествия будет минимальным. Или вообще отрицательным.

Нашей команде повезло, у нас была отличная переводчица – кореянка Оксана Тен. До переезда в Южную Корею она с родителями жила в России. Поэтому для нее и корейский, и русский языки родные. Будучи контактной и разносторонне эрудированной, Оксана блестяще комментировала наш маршрут и отвечала практически на любой вопрос. А если она чего-то не знала или затруднялась с ответом, тут же находила подсказку в глобальной Сети. Многие факты и случаи из истории Кореи упомянуты в наших публикациях об этом путешествии благодаря знаниям Оксаны Тен.

Справка «В»

По данным НОТК, в 2018 году Южную Корею впервые посетило более 300 тысяч россиян (если совсем точно, 302542 человека). Это на 11,9 % больше, чем в 2017-м. Не исключено, что в 2019 году рекорд прошлого года будет побит.

Автор: Сергей КОЖИН