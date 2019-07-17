Натюрморт на помидорной грядке Выращивать помидоры – так красивые! Сейчас на томатных грядках такое разноцветье, что впору натюрморты писать. Уже никого не удивляют сорта с желтыми и оранжевыми плодами, потому что есть куда более оригинальные – коричневые, черные, синие, разноцветные, узорчатые, в полоску и крапинку, имеющие внутри один цвет, а снаружи другой.

– Наукой доказано, что фиолетовые пигменты антоцианы, которые содержат черные и фиолетовые томаты, являются мощными антиоксидантами, положительно воздействующими на человеческий организм, – рассказывает Галина Калюжная из п. Рудного Кавалеровского района. – Они блокируют процессы окисления в клетках, снижают риск развития атеросклероза и аллергических реакций, благотворно влияют на состояние кожи. Желтые, оранжевые и красные помидоры содержат бета-каротин и ликопин, помогающий нормализовать холестериновый обмен, активизирующий процесс пищеварения, подавляющий болезнетворную флору, способствующий снижению веса. Поэтому выращиваем помидоры не только для обедов-ужинов, но и для поддержания здоровья.

В летнем расписании дачных и огородных работ – подвязка и формировка кустов томатов. Низкорослые (детерминантные) сорта томатов подвязывать необязательно. Но в дождливое лето желательно это сделать, чтобы созревающие плоды не лежали на земле.

Высокорослые (индетерминантные) растения томатов необходимо не только подвязывать, но и формировать. Удаляют боковые побеги, растущие в пазухах листьев – пасынки, и делать это нужно систематически.

Пасынки выламывают, но ни в коем случае не вырывают, так как при этом на стебле растения образуются раны, куда легко попадает инфекция. Если пасынкование проводят с опозданием и боковые побеги уже большие, их лучше удалять остро отточенным ножом или ножницами, оставляя пенек длиной 1 см, что не позволит на этом месте быстро образоваться новому побегу.

В первой или второй декаде августа у высокорослых томатов удаляют точку роста на оставленных побегах. Над соцветиями с уже завязавшимися плодами обязательно оставляют один-два листа и только затем удаляют точку роста побега (рост и развитие плодов на соцветии происходят за счет двух-трех соседних с ним листьев). Соцветия, находящиеся в фазе бутонизации или начала цветения, также необходимо удалять.

– Пасынкование проводят все время по мере роста кустов, одновременно формируя их, – советует опытный огородник из Большого Камня, много лет выращивающий отменные помидоры. – Крупноплодные кусты формируют в один или два ствола. Чтобы сформировать в два ствола, необходимо оставить пасынок, который формируется в пазухе ближайшего листа ниже первой кисти. Он быстро развивается и при благоприятных погодных условиях может дать неплохой урожай.

Кусты с более мелкими плодами можно формировать и в три, и в четыре ствола.

Обязательно удаляйте на кустах нижние листья, которые первыми заражаются от земли фитофторозом. Когда на них появляются желтые и черные пятнышки – это уже признак заражения, и их надо утилизировать вдали от помидорной грядки.

К моменту завязи плодов на нижней кисти листьев на стволе до первой кисти быть не должно. Это обеспечивает хорошее проветривание кустов.

Перед окучиванием кустов сделайте их подкормку раствором куриного помета, разведенного в пропорции 1:15 (под каждый куст – по 1 л). И дополнительно подсыпают под куст по жмени золы, которая содержит много макроэлементов и микроэлементов, необходимых для развития растения и формирования плодов.

Во время цветения помидоров проводят опрыскивание цветков раствором борной кислоты (10–15 г борной кислоты на 10 л воды).

Автор: Надежда БРАЖИНА