Вишневый сад будоражит воображение Чехов понял бы приморских садоводов

Дюковый сад Сергея Насонова в селе Спасском в окрестностях Спасска-Дальнего стал центром притяжения тех, кто мечтает выращивать вишню западную, черешню, дюки. Сейчас как раз дюки массово плодоносят, и в эти дни к Сергею Александровичу наведывается много гостей, чтобы полюбоваться незабываемым зрелищем и своими глазами убедиться: такое все-таки возможно увидеть в Приморье.

Проторив накануне дорожку в Спасский район, познакомившись с членами местного клуба «Взятки с грядки», самые активные члены владивостокского клуба «Сады ХХI века» вновь побывали у Насонова, сняли пробу урожая нынешнего года и, конечно же, получили массу новых ярких впечатлений.

– Сорт Спартанка, который составляет основу сада у Сергея Александровича, в этом году просто в ударе, урожай очень богатый, – поделилась Марина Матвеева после поездки. – По предположениям Сергея Насонова, причина в том, что одновременно с дюками в его саду цвела вишня западная, что способствовало лучшему опылению деревьев. Правда, из-за очень обильного урожая ягода в этом году мельче, чем обычно.

– Мы сняли пробу, привезли с собой. Но не только компоты наварили, но еще и собрали косточки. Теперь намереваемся вырастить из них сеянцы, придерживаясь технологии Сергея Александровича Насонова, которую он нам подробно описал. Да, понимаем, что дюки – рискованная культура для нашего климата, зависимая от микроклимата участка и конкретного района края. Но ведь у Насонова получилось вырастить целый дюковый сад, значит, успех может сопутствовать и кому-то другому. Поэтому будем экспериментировать, искать пути для акклиматизации в наших условиях этой плодовой культуры

– Мы уже читали в «Садах и огородах Приморья» про успешный опыт Сергея Насонова по выращиванию дюков, но не предполагали, что увидим такую картину, – поделились впечатлениями владивостокские садоводы. – Считаем, что этот опыт нужно популяризировать.

По вкусовым качествам дюки ближе к вишне, но плоды у них более сладкие, менее кислые и нетерпкие. Созревают они, как правило, раньше большинства сортов вишни обыкновенной (западной).

Увидев собственными глазами у Сергея Насонова в селе Спасском (рядом со Спасском-Дальним) целый плодоносящий дюковый сад одного сорта – Спартанки, мы, конечно же, задались вопросом: почему эта культура так мало распространена в крае? Своим мнением на этот счет попросили поделиться ученого агронома директора сортоиспытательного участка Анатолия Шагиахметова.

– Не понаслышке знаю, что целая серия сортов дюков была создана на Донецкой опытной станции садоводства селекционером кандидатом сельскохозяйственных наук Александром Сычевым в соавторстве с его коллегой Л.И. Тарасенко, – пояснил Анатолий Миргасимович. – С Александром Сычевым мы давно переписываемся. Он, кстати, служил у нас в Пограничном районе, поэтому хорошо прочувствовал особенности здешнего климата, знает уровень развития садоводства. Мой коллега считает, что процесс введения новых сортов в садоводческую практику идет слишком медленно по вине питомниководов, которые не выращивают посадочный материал дюков и не предлагают его садоводам. Но это в целом по стране.

Анатолий Шагиахметов осторожно оценил перспективы приживаемости этой плодовой культуры в нашем климате. Объяснил, что многое зависит от того, защищен участок от ветров или нет, экспозиции склона, от микроклимата участка.

– Буквально на днях еду по Артему и вижу в одном из дворов усыпанное дерево вишни западной, – поделился Анатолий. – Я, конечно же, остановился, познакомился с хозяевами, расспросил, откуда их красотка. Но они и сами этого, как оказалось, толком не помнят. Тем не менее вишня прижилась и, судя по урожаю, прекрасно себя чувствует. Она защищена от ветров строениями и забором, в этом месте нет сквозняков. Как говорится, от добра добра не ищут, вот вишня и радует хозяев щедрой отдачей и красотой.

Экспериментировать надо, не могу это не одобрять. Но, выписывая из западных регионов страны саженцы, обязательно нужно учитывать, что они привиты на антипку (западную дикую вишню), которая имеет недостаточную морозостойкость и не чувствует себя комфортно в наших условиях. Значит, дюки надо перепрививать. Но на что? Анатолий начал испытывать новый морозостойкий подвой (гибрид черешни карликовой, жимолости Маака и черемухи) и надеется, что он оправдает себя. Но пока рано делать выводы, сделаем их через два-три года.

Справка «В»

Дюки – это гибриды вишни обыкновенной (западной) с черешней. У нас они распространены мало, хотя культуру эту новинкой не назовешь. В Англии сорт Майдюк культивируется с 17-го столетия, а в нашей стране еще знаменитый Мичурин вывел два вишнево-черешневых гибрида. Всплеск интереса к дюкам был отмечен во второй половине XX века – после того, как были созданы новые крупноплодные сорта черешни и у селекционеров появилась надежда на создание дюков с более крупными плодами (массой по 6–10 г.)

Автор: Надежда БРАЖИНА