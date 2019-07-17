Любишь? Ты просто не уверен в себе Знатоки человеческих душ уверяют: ревность – это крючок, на который подсаживается человек из-за своей жадности

Ревность – это один из очевидных признаков любви? Нам хочется так считать. Только вот психологи категорически с этим не согласны… И уверяют, что нередко признания в любви, пусть даже искренние, – это желание улучшить свою жизнь.

…Она сделала эти прогулки ежедневным ритуалом: каждый вечер в 11 часов вечера выходила из дома и шла. С «Красного знамени» на Шилкинскую, затем спускалась на Светланскую, доходила до Луговой… Именно там, среди жилых домов, находилось (а может, находится и до сих пор) старое трехэтажное здание – в архитектурном бюро, которое располагалось там, работал ее муж.

Иногда в окнах его офиса горел свет. Тогда она заходила в подъезд соседнего жилого дома, поднималась на второй этаж и через давно немытое стекло пыталась заглянуть в окно его конторы. Ни разу не получилось, тем не менее она повторяла этот ритуал. На дорогу сюда она тратила 45 минут. На дорогу обратно уходило почти полтора часа…

Зачем все это?

– Ну так я хотя бы была занята делом, а не металась из угла в угол, представляя его с другой. Или с другими…

Об этих своих прогулках Татьяна созналась спустя десятилетия. И брака того уже нет (что, в принципе, ожидаемо), и муж потерялся во времени, и ревновать она уже давно разучилась, как, впрочем, и испытывать все иные сильные эмоции.

Когда они с Андреем только начали встречаться, подруги ей крутили у виска: мол, ну ты и дура, могла бы кого и получше найти. Сама же Таня свои отношения мезальянсом не считала. Еще бы, Андрей знал, что нужно делать с женщинами. Вернее не так, он знал, что им нужно говорить. Скажем честно, Танька и до него не мучилась из-за низкой самооценки. А после пары месяцев тесного с ним общения и вовсе стала ощущать себя богиней. Но вот скажите, как можно оставить парня, который на тебя разве что не молится? Вот и я про то же: никак!

Правда холодным душем на Таньку вылилась где-то спустя год совместной жизни. И случилось это на приеме у гинеколога. Врач, внимательно изучив результаты анализов мазка, начала рассказывать о последствиях трихомониаза. «А передается он исключительно половым путем», – закончила она свою лекцию.

Вечером Андрюша клялся, что он ни с кем ни-ни, она – единственная в его жизни, и зачем его унижать подозрениями. А инфекция… ну год дремала в организме и вылезла.

Таня предпочла поверить, и в самом деле, половое здоровье – это настолько сложная тема. Тем более что деньги на свадьбу уже насобирали, ресторан был выбран, за платьем с подружками в Китай успели смотаться. Купленное платье, к слову, стало основным аргументом в пользу Андрюшиных слов.

Второй душ случился где-то через пару недель после свадьбы. Молодожены как раз распаковывали чемоданы – они только вернулись из Шмаковки (родственники на свадьбу путевки подарили), когда к ним в квартиру нагрянула пара незнакомых девиц. Правда, незнакомыми они были лишь для Татьяны, а вот супруг их, как выяснилось, хорошо знал.

Одна из девиц орала, махала перед носом молодоженов справками со штампами довольно известной в городе частной клиники, требовала компенсации за лечение. Вторая поддерживала ее морально, параллельно сдавая все Андрюшины явки и пароли: «Еще Ритка не знает, ты же, урод, и с ней был! Ладно Ритка узнает, а Сашка ее?! Он же и ее, и тебя, козла, завалит!»

Когда они наконец ушли, Андрюша валялся в ногах супруги, объяснял, что перед свадьбой его словно черт попутал. Да, он понимал, насколько семья – серьезный шаг, боялся в том числе ответственности и сорвался… Но теперь она его жена, он ее муж, это всерьез и навсегда.

– Тогда я предпочла поверить: но ведь действительно, у нас с ним официальных отношений не было. А на самом деле – это я сейчас понимаю – мне просто было стыдно возвращаться к родителям. И его выгнать не могла – квартира была съемной, с хозяйкой дела вел он, и аренду вносил тоже он.

Но жизнь с этого эпизода изменилась радикально: Татьяна ощущала себя как минимум Пуаро. Она проверяла его карманы (вдруг записка какая-нибудь попадется), просматривала его записные книжки. Чуть ли не через лупу изучала его одежду: вдруг след помады остался или женский волос прилип. Принюхивалась, не пахнет ли чужими женскими духами. Сотовых телефонов, на Андрюшино и, пожалуй, Танино счастье, еще не было.

И эти ежедневные прогулки… Именно они в конце концов поставили ей мозги на место. Когда она возвращалась после очередного бдения, на Новоивановской ей дорогу перегородил «Террано». Из машины выскочил спортивного вида хлопец, запихнул ее в машину, где сидели еще два приятеля такого же вида…

– Главное, что не убили и не ограбили, – делилась тогда впечатлениями Танька. – А в качестве бонуса даже до дома после довезли…

В общем, когда в пятом часу утра изрядно попользованная Татьяна наконец-то появилась дома, первым делом она заявила мужу:

– Все, я поняла, нам нужно расстаться…

Почему я вспомнила именно эту историю? Да потому что она каждой своей строчкой иллюстрирует теорию о ревности…

Теория ревности

– В чем причина ревности? Прежде всего в неуверенности в себе, – отвечает на свой же вопрос психолог Екатерина Тихонова. – Если человек самодостаточен, в нем есть внутренняя свобода, он ревновать не будет.

Вот прямо в яблочко! Прости меня, Тань, но если бы ты так не нуждалась в постоянных поощрениях и преклонениях, вряд ли бы так яростно цеплялась за своего Андрюшу. И, пожалуйста, не надо втолковывать нам про великую любовь. Поскольку и на это есть свои контраргументы.

– Человек, если он уверен в себе, самодостаточен, полон внутренней свободы, не будет устраивать скандал только лишь из-за того, что объект его любви на кого-то обратил внимание, так как не видит в этом угрозу для себя, – считает Екатерина. – И даже если его любовь уйдет от него к другому (другой), он не будет делать из этого трагедию. И аргументы на самом деле просты: значит, недостаточно сильная была страсть или он не понял, какое я сокровище. А это уже не мои проблемы! В конце концов, кто виноват, что он не осознал всей моей ценности? В таком случае зачем цепляться за него, когда мир полон других, нуждающихся в счастье, которое я могу дать?..

Как уверяет психолог, зачастую люди, признающиеся в любви, стараются за счет объекта своих чувств улучшить свою жизнь (необязательно материально, возможно, просто сделать ее ярче, насыщенней). Чаще всего они чувствуют себя недостаточно счастливыми, возможно, одинокими. Потому наделяют объект своей привязанности способностью сделать себя счастливей. Причем категорично: только он может составить мое счастье!

– Более того, наделяя кого-то суперспособностью делать вас счастливой, вы его сильно переоцениваете и считаете, что он нужен и всем остальным! А значит, его кто-то может украсть, увести, стать вместо вас счастливым, – развивает теорию Екатерина. – Если человек не уверен в себе, его постоянно будут преследовать страхи: то он недоволен из-за того, что объект его привязанности чего-то ему недодает, то он боится, что этот объект куда-то от него денется. Привязывается к нему и болтается, как на крючке. Бывает так, что ему и плохо, и больно, но он все равно держится за этого человека, даже не представляя, что с кем-то иным ему было бы действительно хорошо.

Просто нужно понять, для чего тебе этот человек нужен. Когда мы хотим отдавать (а в этом и есть смысл истинной любви), найти того, кто пожелает брать, – не проблема. Проблема, когда ты хочешь брать, а тебе не дают того, в чем ты нуждаешься…

Знайте: если вы испытываете ревность, то ваша любовь даже и не любовь вовсе, а просто привязанность.

Бьет – ревнует – любит

Зачастую, если один изводит другого сценами ревности – вполне возможно, что беспочвенной, очень может быть, что он (или, скорее, уж она) спровоцирует бедолагу на реальную измену. Знавала я одну семейку. Она его регулярно пилила. Телефон пробивала, звонки подслушивала, друзей пытала… Закончилось все банально: супруг решил, что, если все равно пилят, так хоть пусть будет за что…

И ведь знаете, что самое интересное? Для некоторых ревность – это сродни первому месту на конкурсе «Мисс нашей деревеньки» (простите, уважаемые жители села). Особых профитов вроде и нет, а все равно чертовски приятно.

Жили в моем очень глубоком детстве по соседству баба Лена и деда (кажется) Вася с говорящей фамилией Спички. С моих тогдашних пяти лет казались они мне глубокими стариками, хотя сейчас я понимаю: было им от силы лет 50, ну, может, 55...

Жили они весело, громко, регулярно напивались, дрались, любились – одним словом, зажигали… Причем не просто дрались, бил деда Вася свою благоверную смертным боем. А повод всегда был один: все Василию казалось, что его Ленуська на сторону бегает. А если и не бегает, то определенно планы имеет.

Не знаю уж, было ли то пьяным Васиным бредом или и в самом деле давала ему супруга повод беспокоиться, но через день баба Лена стучалась в соседские двери с криками: «Спасите! Убивает!»

Ее, как водится, спасали, прятали. Но на следующий день Вася приходил за супругой – мириться. А из кармана пиджака торчала новенькая поллитровка. Баба Лена, сверкая улыбкой и свежими синяками, гордо шла домой. А на вопрос соседей, зачем она все это терпит, также гордо заявляла: ревнует – значит любит!

Эх, знала бы бедная женщина, что все Васины концерты случались не из-за его большой любви к ней, а всего-навсего из-за его неуверенности в себе.

Автор: Виктория ГАВРИЛОВА