Биеннале нам по статусу. Но не по карману? Каковы перспективы главного события региона в области художественного творчества

В нынешнем году по логике должна была пройти X Владивостокская биеннале визуальных искусств. Но вот лето уже перешагнуло за половину, а о столь важном культурном мероприятии ничего не слышно. Так будет биеннале или нет?

Город, гостеприимный во всех отношениях

– История биеннале во Владивостоке началась в 1998 году, – рассказывает Юлия Климко, директор фонда культурных инициатив ENSO, заведующая Художественным музеем ДВФУ. – С тех пор в ее развитии были и подъемы, и периоды застоя. Несколько лет она просто не проводилась. А в 2017 году по инициативе фонда «АртПАСС», правопреемником которого является ENSO (мы также представляем инициативную группу по организации и проведению этого культурного мероприятия), прошла IX биеннале визуальных искусств.

Отмечу, что она была проведена на частные средства – в качестве эксперимента, чтобы показать, как это может развиваться и какие формы принимать. События тех дней показали, что биеннале нужна городу, интересна: на выставках, показах, творческих встречах побывало множество горожан и гостей Владивостока.

И вот два года спустя встал вопрос о том, состоится ли в этом году X биеннале. Сразу отвечаю: нет. Увы.

Не так давно в галерее «Арка» мы провели встречу с творческой общественностью города, на которой обсуждали вопрос будущей биеннале. И ее финансирования.

В 2017-м сама система подхода к организации биеннале, к презентации проектов, к ее структуре была реорганизована. Мы постарались приблизить все к тому, как подобные мероприятия проходят во всем мире. Чтобы этот уровень поддержать и сделать его еще лучше, конечно, нужно финансирование. Биеннале в странах АТР, пользующиеся вниманием международного арт-сообщества, туристов со всего мира и жителей этих стран (например, в Сиднее, Шанхае), организуются государственными структурами, министерствами культуры.

Никто не сомневается, что во Владивостоке необходимо проводить столь масштабные мероприятия, поскольку это не только привлекает потенциальных инвесторов, но и в первую очередь туристов. Приехав на биеннале, человек заодно познакомится с городом, узнает, чем он живет.

Биеннале вписывается в концепцию гостеприимства Владивостока. Когда мы говорили об этом в 2018 году с Виталием Веркеенко, вступившим тогда в должность мэра, в принципе находили взаимопонимание. Однако в скором времени Веркеенко покинул пост главы города, так что биеннале не была включена в городской бюджет – 2019. Поэтому было принято решение отложить ее проведение на 2020 год, чтобы выстроить диалог с новой администрацией и главой города Олегом Гуменюком, чем мы сейчас и занимаемся.

– Вы готовы провести биеннале в будущем году только при условии поддержки со стороны администрации Владивостока или в любом случае, даже если поддержки не будет?

– Мы обсуждали этот вопрос, – вступает в разговор Николай Гольдман, креативный директор фонда ENSO. – Пока на него нет однозначного ответа. Нам очень важна поддержка. Не фонду, а биеннале. В том числе поддержка административным ресурсом, например. Не менее важна и поддержка арт-сообщества Владивостока. Поймите, это не мы с Юлией проводим биеннале, это Владивосток проводит, и это самое важное.

Во Владивостоке немало институций, особенно образовательных, например, институт искусств, художественное училище, которые тоже могут быть заинтересованы в биеннале, ведь их студенты получают огромный опыт и стимул к развитию именно во время многочисленных выставок, встреч с мэтрами, приезжающими на это мероприятие.

Во Владивостоке есть удачный опыт того, как одно культурное мероприятие может оказать большое влияние на имидж города и края, сделать их узнаваемыми в мире: это кинофестиваль «Меридианы Тихого». Киносообщество всего мира знает теперь, что есть такой город и там проходит фестиваль, на котором интересно побывать.

Есть фестиваль V-ROX, который нанес Владивосток на карту мира как город, развивающий современную музыкальную и молодежную культуру.

Есть фестиваль «Мариинский», который демонстрирует, что в нашем городе и классическое искусство – опера, балет, театр – пользуется огромной популярностью и что у нас есть что показать в этом смысле.

Биеннале тоже может стать таким событием: тогда на культурной карте мира Владивосток будет также известен как город, где идет активная художественная жизнь. Именно так мы можем подтвердить всерьез статус культурной столицы Дальнего Востока.

Для всех, для каждого

– Так получилось, что Владивостокская биеннале визуальных искусств некоторое время находилась больше в поле зрения профессиональной среды: художников, скульпторов, галеристов, – говорит Юлия Климко, – и не привлекала жителей города и его гостей так, как могла бы и как надо бы. А ведь есть примеры – Венецианская биеннале, которую знают во всем мире, и она гордость своего города.

В 2017 году мы постарались изменить эту тенденцию закрытости, и, как нам кажется, это удалось. Были задействованы все площадки города, даже открытые, например, кампус ДВФУ. Выставки посетило большое количество жителей Владивостока и туристов, что и должно быть. Люди увидели новые культурные маршруты, получили интересные впечатления, узнали, что культурный досуг можно организовать и вот таким способом…

Хочу привести еще пример того, почему биеннале нельзя игнорировать, почему она нужна. В 2018 году при поддержке министерства культуры Таиланда в провинции Краби, которую активно посещают туристы, прошла I Международная биеннале визуальных искусств. Это был настоящий бум! Провинция получила статус не только пляжного места, но и места, куда можно приехать не только для купания и загорания, но и чтобы получить эстетическое, культурное удовольствие.

– Пойдет ли и далее Владивостокская биеннале по тому пути, о котором вы говорите?

– Да, конечно. Такая структура биеннале понятна как для зрителей, так и для международного художественного сообщества. Когда мы говорим художнику в Японии, Берлине, Сингапуре, что приглашаем его на биеннале, он понимает, о чем идет речь, ведь большинство таких мероприятий проходит по общей, единой структуре.

Мы хотели бы пригласить, как в прошлый раз, известного куратора, который бы поднял важную тему, широкую, понятную людям. В 2017-м Сян Липин предложила тему «Морфология порта», и в нее отлично вписалось множество проектов.

Вообще, на биеннале следует приглашать знаменитых, известных во всем мире кураторов, художников. Тех, чьи работы нам сложно увидеть в силу отдаленности нашего региона. Мы живем в таком мире, где мнение людей авторитетных, экспертов – на вес золота, поэтому и для нас важны отзывы таких людей о нашем мероприятии.

В прошлый раз в нашей биеннале приняли участие Илья и Эмилия Кабаковы. Это был знак качества, знак доверия к нашему мероприятию, если так можно сказать. И нам бы сейчас не исчезать из поля зрения мировой культурной общественности, а набирать очки, идти вперед, развиваться… Кстати, когда Илья и Эмилия узнали, что мы переносим сроки, они выразили желание всячески поддержать нашу биеннале, рекомендовать ее к посещению своим друзьям. И они очень надеются, что наш энтузиазм не иссякнет.

Магнит для капитала

– Каковы итоги круглого стола в «Арке»: поддержали ли вас собравшиеся? Творческая, культурная общественность города готова не просто посмотреть на биеннале, а участвовать в ее подготовке, вливаться в ряды организаторов, помогать?

– Биеннале – это не только и не столько развлечение. На нее приезжают директора музеев, известные кураторы и местные художники, заинтересованные в том, чтобы их творчество попало в поле внимания таких персон. Это же их репутация! Поэтому все художники готовы участвовать в таких мероприятиях, показывая свое искусство. Но все мы также понимаем, что оказать биеннале иную помощь – финансовую, административную – художники не могут.

Но повторю: если мы объединим усилия всех институций Владивостока – культурной, творческой, бизнес-сообщества, то это будет в итоге полезно всем. Биеннале – одно из важнейших мероприятий для брендинга нашей территории. Кроме того, это возможность поддержать статус Владивостока как культурной столицы, куда приезжают влиятельные люди из профессиональной среды, меценаты. Ведь все известные бизнесмены – коллекционеры искусства, и они всегда посещают рейтинговые, имеющие вес в художественном мире мероприятия, одним из которых может стать и наша биеннале.

– Добавлю, что успешная, уважаемая биеннале – это в том числе и туристическая история, – подводит итог разговору Николай Гольдман. – История с привлечением инвесторов, которые будут приезжать сюда посмотреть город и мероприятия биеннале как туристы, а попутно, находясь здесь, могут задуматься о вложениях во Владивосток и Приморье. Инвесторы идут туда, где что-то происходит, это аксиома. Если они видят, что здесь, на месте, люди что-то пытаются изменить, стараются, – они берут это на заметку. Подчеркну: именно биеннале способна привлечь капитал.

Ну и, скажем честно, столице Дальнего Востока просто по статусу правильно будет поддержать биеннале.

Как выяснилось на встрече, все готовы поддержать наше обращение к администрации города и края с просьбой оказать поддержку биеннале. И для нас это очень важно.

Справка «В»

Биеннале (лат. bis «дважды» + annuus «год») – художественная выставка, масштабный показ чего-либо, фестиваль или творческий конкурс, проходящие раз в два года. Самая известная биеннале, Венецианская, существует с 1895 года.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ