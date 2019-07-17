«Бывшие» станут будущими В Москве идут съемки второго сезона сериала «Бывшие». История о непростых отношениях дочери чиновника Яны и психолога Ильи полюбилась зрителям.

Во втором сезоне в главных ролях вновь снимаются Любовь Аксенова и Денис Шведов. Однако в продолжении сериала появятся и новые персонажи, которых сыграют Дмитрий Куличков и Александр Соколовский.

– Мы с Любой очень прикипели к этой истории, да и просто очень дружны между собой, поэтому в какой-то момент решили, что будет полезно, основываясь на знании своих персонажей, что-то подсказать сценаристам, – рассказал нам о съемках Денис Шведов. – Мы несколько раз встречались c творческой группой, вносили свои предложения по второму сезону. Уверен, что будет интересно.

Автор: ИА «Столица»