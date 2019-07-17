Борис Клюев: египетская сила! Первый канал к 75-летию Бориса Клюева подготовил документальный фильм «Египетская сила Бориса Клюева». Почему именно такое название? Сериал «Воронины» принес артисту большую популярность. А герой Клюева Николай Петрович очень часто произносит свою любимую ругательную фразу «египетская сила».

В фильме Клюев делится очень личными воспоминаниями. Съемочная группа побывала на даче у актера, где гости увидели потрясающие розы, которые выращивает хозяин, и в училище имени Щепкина, где он уже 50 лет преподает актерское мастерство. Многие ученики Клюева сегодня знаменитые и востребованные актеры и актрисы: Елена Лядова, Егор Бероев, Владимир Жеребцов, Елена Великанова, Кристина Асмус, Полина Долинская.

Прошли съемки и на площадке сериала «Воронины».

В проекте приняли участие Борис Клюев и его супруга Виктория, Михаил Боярский, Елена Лядова, Василий Ливанов, Игорь Петренко и многие другие.

Автор: ИА «Столица»