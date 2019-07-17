Жулики представлялись Екатериной Стриженовой Ведущая передачи «Доброе утро!» на Первом канале Екатерина Стриженова стала жертвой мошенников. Если точнее, злоумышленники решили воспользоваться именем знаменитой телеведущей.

От ее лица некие люди предлагали вести различные мероприятия, концерты, озвучивать рекламу. Они оставляли свой номер счета и предлагали перевести предоплату. Естественно, никакого отношения мошенники к самой Екатерине Стриженовой не имеют.

– Мы уже начали разбираться в этой истории, – рассказала актриса. – Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем выяснить, кто именно проделывал все эти манипуляции, и он будет наказан по закону.

Автор: ИА «Столица»