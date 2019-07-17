Бориса Корчевникова достали комментарии Ведущий передачи «Судьба человека» на телеканале «Россия» Борис Корчевников рассказал правду о своем здоровье. Телеведущий сильно поправился в последнее время, и во время новых эфиров проекта не заметить это было невозможно.

Многие поклонники решили, что все дело в сидячем образе жизни и отсутствии физической нагрузки. Многочисленные домыслы, появившиеся в соцсетях, Корчевников прокомментировал не сразу. Признание он сделал во время съемок «Судьбы человека», где в качестве героини была Александра Яковлева. Актриса рассказывала, как она борется с тяжелым заболеванием – раком и сколько вранья о себе она прочитала за это время в Интернете.

– Мне так это знакомо! – признался в ответ на ее откровенность Борис. – Я за последние несколько месяцев немного поправился, потому что тоже лечился. Сейчас уже все позади, здоровье приходит в норму. Но я столько прочитал и услышал за это время: как отъелся, разжирел и так далее – очень много недоброго. Но я стараюсь относиться к этому спокойно…

Напомним, что у Бориса Корчевникова несколько лет назад была найдена доброкачественная опухоль в головном мозге и проведена операция по ее удалению. Не исключено, что телеведущий до сих пор восстанавливается после того заболевания.

Автор: ИА «Столица»