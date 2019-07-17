Виктория Исакова устала быть «беременной» Она одна из самых закрытых российских актрис. Исакова почти не дает интервью и крайне редко комментирует какие-либо события в личной жизни.

Но, видимо, терпение артистки закончилось, и она решила высказаться по поводу новости о своей беременности, о которой пишут в Интернете в последнее время с завидной регулярностью.

– Тут такая история: надела очки темные – значит пластическую операцию сделала, лихорадка на губе вскочила – значит в губы силикон закачала, – комментирует Виктория. – Не сделала макияж и кто-то тебя сфотографировал – значит она несчастна, у нее горе. Поешь огурцов соленых на ночь, отекла – пьет, спивается. Наденешь платье широкое – беременна. Но я, похоже, вынашиваю слона, так как, по сообщениям разных газет, беременна уже полтора года. Я была бы счастлива сообщить всем подобную новость, но пока, к сожалению, могу ее только опровергнуть.

Автор: ИА «Столица»