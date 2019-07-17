Танич и после смерти заботится о «Лесоповале» В следующем году группа «Лесоповал» отметит свое 30-летие. По этому поводу планируется большой концерт на одной из лучших площадок Москвы.

– Концерт «Лесоповала» в Доме кино проводился еще при Таниче, – говорит поэтесса Лидия Козлова, вдова поэта и основателя группы Михаила Танича, которая после кончины супруга в 2008 году сменила его на посту художественного руководителя коллектива. – И это символично: в кино темы, звучащие в песнях «Лесоповала», широко представлены, да и Михаил Исаевич в разное время написал стихи ко многим песням, ставшим визитными карточками тех или иных кинофильмов и популярным до сих пор. Прозвучат и давно любимые нашей публикой песни, и новые. Танич был заботливым, поэтому для своего «Лесоповала» оставил множество стихов. После его кончины прошло уже больше 11 лет, и за это время у группы появилось 120 новых песен, многие из которых отмечены музыкальными наградами. И продолжают писаться новые. С нами работают те же композиторы, с которыми сотрудничал Танич. Для меня, как для его жены и продолжателя его дела, это очень важно и значимо!

Автор: ИА «Столица»