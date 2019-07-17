Невесту комдива отправили чистить картошку По заказу телеканала «Россия» начались съемки лирической комедии «Невеста комдива».

Действие сериала происходит в 1977 году в одной из воинских частей Черноморского флота. Сценарий написал знаменитый юморист Аркадий Инин, который прекрасно помнит годы застоя и представляет смешные и нелепые ситуации, которые в то время были вполне возможны.

Командующего дивизией генерала Кузина играет Максим Аверин. Роль главной нарушительницы покоя в гарнизоне досталась актрисе Александре Никифоровой. Разрываться между воинским долгом и человеческими чувствами будет Евгений Морозов в роли капитана Бочкина.

– Моя героиня – абсолютно тургеневская барышня, – рассказала Никифорова. – Она попала в военные связистки, но продолжает витать в облаках, мыслит литературными категориями. При этом влюбляется в своего начальника-солдафона. Постепенно они начинают друг друга менять. На кинопробах мне пришлось начистить очень много картошки, потому что по сценарию моя героиня получила наряд вне очереди от капитана Бочкина, которого играет Евгений Морозов. Так она с ним и познакомилась…

Автор: ИА «Столица»