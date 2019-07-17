Юрий Стоянов вес взял. И сбросил

Ведущий авторской передачи «100янов» на телеканале «Россия» Юрий Стоянов рассказал, что для съемок этого нового проекта он похудел на 22 килограмма.

17 июль 2019 Электронная версия газеты "Владивосток" №4539 (6244) от 17 июль 2019

По признанию артиста, никакие диеты для этого не понадобились. Как бывший спортсмен (мастер спорта по фехтованию), он решил, что в таком деле поможет спорт. И сделал правильную ставку. Стоянов под руководством тренера много плавал и занимался на тренажерах. И результат не заставил себя ждать. 

Напомним, что новое шоу Юрия Николаевича выходит на телеканале несколько месяцев и уже успело стать рейтинговым, а подготовка к нему заняла больше полугода.

Автор: ИА «Столица»