Юрий Стоянов вес взял. И сбросил Ведущий авторской передачи «100янов» на телеканале «Россия» Юрий Стоянов рассказал, что для съемок этого нового проекта он похудел на 22 килограмма.

По признанию артиста, никакие диеты для этого не понадобились. Как бывший спортсмен (мастер спорта по фехтованию), он решил, что в таком деле поможет спорт. И сделал правильную ставку. Стоянов под руководством тренера много плавал и занимался на тренажерах. И результат не заставил себя ждать.

Напомним, что новое шоу Юрия Николаевича выходит на телеканале несколько месяцев и уже успело стать рейтинговым, а подготовка к нему заняла больше полугода.

Автор: ИА «Столица»