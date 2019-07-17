Бабушки и дедушки Владивостока выходят на зарядку Занятия на открытых площадках гимнастикой цигун для пенсионеров продолжаются в течение лета во Владивостоке. Их проводят представители общественного движения «Долголетие», пишет VladMedicina.ru.

Как рассказали организаторы зарядки, в самый теплый сезон года участниками проекта становятся свыше 200 человек. Бесплатные занятия для них всегда проводит профессиональный тренер. Сами физкультурники уверены, что цигун способствует укреплению здоровья и помогает получить заряд сил на целый день.

– Те, кто ходит постоянно, отмечают улучшение общего самочувствия, говорят, что сил становится больше, успевают сделать много всего за день. А главное, появляется смысл жизни, есть цель – утром встать и пойти на гимнастику, а потом и день складывается более продуктивно, – отметила руководитель проекта Юлия Беликова.

Регулярные занятия позволяют очень быстро сбросить лишние килограммы, зарядиться энергией, бодростью и хорошим настроением, подчеркивают организаторы.

Занятия проводятся на пяти городских площадках:

– в сквере им. Ленина (ул. Посьетская, 24, площадь за памятником Ленину) – понедельник, среда, пятница с 9.30 до 10.30;

– в парке Минного городка (ул. Луговая, 34, место занятий – центральная сцена парка) – вторник, четверг, суббота с 9.00 до 10.00;

– на территории около Дворца детского творчества (Океанский проспект, 43) – вторник, четверг, суббота с 9.00 до 10.00;

– в детском парке «Солнышко» (ул. Бородинская, 15б) – понедельник, среда, пятница с 9.30 до 10.30;

– в сквере Ветеранов (ул. Ильичева, 11а) – понедельник, среда, пятница с 8.00 до 9.00.

Изменения в расписании всегда можно уточнить по телефону 8-950-286-43-83.

Автор: Отдел новостей «В»