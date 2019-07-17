По глазам видно Чего нужно опасаться при ношении контактных линз и какие правила соблюдать

Для людей с проблемами зрения контактные линзы давно перестали быть диковинкой. Однако в нашей стране их используют реже, чем очки. Причин тому немало, а в последнее время в Сети вообще появился целый набор страшилок о линзах. Пугают так, что люди, которые и без того не могут сделать выбор, вовсе отказываются от идеи поменять очки на линзы.

Ужас приходит с амебой

Да вот, к примеру, одно из недавних сообщений: 29-летний британский футболист Ник Хамфрис не знал, что попадание воды на линзы вредно, и регулярно принимал в них душ и ванну. В январе 2018 года заметил на глазу царапину и обратился к врачам, которые диагностировали у него акантамебный кератит, рассказывают «Известия». На роговице его правого глаза была обнаружена амеба вида Acanthamoeba, которая обитает в воде и попадает в глаз через небольшие царапинки, образующиеся от контактных линз. Хамфрис перенес две операции на правом глазу и долгое 18-месячное лечение, однако так и не восстановил зрение. Из-за опасной инфекции возник риск удаления глазного яблока. Сейчас мужчина ждет пересадки роговицы.

По словам специалистов Мурфилдской офтальмологической клиники в Лондоне (старейший и крупнейший центр по лечению органов зрения в Европе), за последние годы число больных акантамебным кератитом выросло в разы. Если в период с 2000-го по 2003 год регистрировалось около десятка случаев в год, то к 2016-му показатель возрос до 65. Возбудитель этого заболевания, цистообразующий микроорганизм, часто встречается в водопроводной воде. Вероятно, в большинстве случаев пострадавшие применяли неэффективный очищающий раствор, промывали линзы после длительного ношения водой или нарушали правила гигиены.

А не так давно медики предупредили пользователей контактных линз о риске возникновения слепоты. В августе прошлого года жительница Дублина Сюзанна Данн потеряла зрение из-за воспаления роговицы, вызванного занесенной под контактную линзу Acanthamoeba. Врачи пояснили, что благоприятные условия для размножения возбудителя создала жаркая погода.

Не хочу быть очкариком!

Так что же делать? Ведь практически все, кто попробовал носить линзы, убеждены, что это самый удобный и комфортный способ коррекции зрения из всех имеющихся.

У очков наряду с плюсами есть и достаточно серьезные минусы, в том числе сложности с подбором удобной оправы (многие жалуются, что очки раздражают переносицу, дужки натирают уши и т.д.). Кто-то отказывается от них из эстетических соображений – ну не нравится человеку, как он выглядит в очках! Кому-то они неудобны из-за работы, занятий спортом. А еще они запотевают на улице, их надо протирать, они частично закрывают угол обзора.

Линзы же не меняют облик, более того, могут косметически корректировать внешность по вашему желанию. Всю жизнь мечтали иметь глаза небесного цвета? Да пожалуйста – можно и цветные линзы подобрать с нужными диоптриями. Мягкая контактная линза не влияет на угол обзора: она плотно прилегает к роговице, благодаря чему сохраняется обзор, данный вам природой. Современные линзы воздухопроницаемые, имеют ультрафиолетовую защиту, проходят лазерную шлифовку, благодаря чему их края гладкие, хорошо садятся на глаз, не царапают роговицу.

А правильно подобранные линзы со временем и вовсе перестают ощущаться в глазу как инородное тело. Собственно, в этом и заключается одна из опасностей ношения линз.

Вот, к примеру, одна показательная история. Пожилая жительница Великобритании пришла на операцию по удалению катаракты, однако офтальмолог обнаружил в глазу у пациентки… 27 линз, которые она забыла снять. Как пишут РИА «Новости», врач обратил внимание на пелену на глазном яблоке и стал снимать линзы. Пенсионерка, которая носила одноразовые линзы на протяжении 35 лет, даже не догадывалась об их наличии в глазу. Она пояснила, что списывала зуд и жжение в глазу на свой возраст. Во время первого осмотра врач снял 17 линз, а во время второго – 10.

– Ну 27 линз одновременно в моей практике, конечно, не было. Но с двумя линзами в одном глазу пациентка ко мне приходила, – рассказывает заведующая офтальмологическим отделением ВКДЦ Лилия Доронина. – Она жаловалась на резкое ухудшение зрения, а когда мы стали смотреть ее глаза и я сняла одну линзу, а следом и вторую, разумеется, наступило резкое прозрение.

Гигиена – наше все

Чтобы не случилось историй, подобных тем, что мы привели в качестве примеров, необходимо соблюдать специальную гигиену для линз.

Правило первое: снимать и надевать линзу нужно только после того, как тщательно вымыли руки.

Второе: ни в коем случае нельзя промывать линзы водой – только специальными растворами. Если у вас линзы длительного ношения, необходимо пользоваться специальными контейнерами, каждый день меняя раствор для линз.

Правило третье: никогда не спите в линзах!

– Даже если в оптике вас будут уверять, что в этих конкретных линзах можно спать, даже если в инструкции к линзам сказано, что сон в них допускается, здесь мы, офтальмологи, категоричны: спать в линзах нельзя, – утверждает Лилия Валерьевна. – Как показывает наша богатая практика, у тех, кто спит в линзах, возникают проблемы со здоровьем глаз вплоть до кератита (воспаление роговой оболочки), следствием которого может быть помутнение на роговице, появление бельма и стойкое снижение зрения.

Кроме того, нельзя носить надорванные линзы: они могут поцарапать глаз и спровоцировать такое заболевание, как эрозия роговицы.

– И не стоит самостоятельно подбирать себе линзы, тем более пользуясь специальными автоматами, – советует доктор Доронина. – Для того чтобы выбрать линзы, необходимо знать не только диоптрии, но и радиус кривизны роговицы, прогрессирует падение зрения или нет. Поэтому, переходя на этот вид коррекции, для начала нужно обратиться к специалистам в кабинетах контактной коррекции зрения либо к оптометристу в оптике. Они подберут нужный вид линз и помогут первоначально их надеть.

Не мыться, не нырять и прятаться от солнца

Что до остальных страхов, то, как предупреждает доктор Доронина, душ принимать в линзах действительно не рекомендуется. Мало ли, шампунь в глаз попадет, вызовет раздражение, и все равно придется линзы снимать.

В бассейне, в море в линзах плавать можно, но только если вы надели специальные плавательные очки. Или, по крайней мере, старайтесь не нырять.

Не переживайте: ветром линзу из глаза не выдует и дождем не смоет. А вот чтобы в солнечную погоду линза не высыхала, глаза рекомендуется регулярно увлажнять.

– Есть специальные увлажняющие капли, которыми нужно обязательно пользоваться, если вы носите линзы. Причем независимо от времени года. Линза – это все-таки инородное тело, оно, естественно, нарушает структуру слезной пленки, – объясняет Лилия Валерьевна. – А отсюда синдром сухого глаза, при котором могут появиться сложности со снятием линзы.

К слову, страхи (или мифы) о том, что линзы могут врастать в роговицу, не имеют под собой почвы. А объясняются они именно синдромом сухого глаза и сложностями со снятием линзы.

И, наконец, не отказывайтесь от солнечных очков. Линзы, несмотря на ультрафиолетовую защиту от прямого воздействия солнца, ваши глаза не спасут.

И все же есть категория граждан, кому линзы с большей вероятностью не подойдут. Речь идет об аллергиках.

Если вы время от времени страдаете аллергическим конъюнктивитом, то реакцию может вызвать и сама линза, и раствор для ее хранения (хотя если проблема именно в растворе, то решается она при помощи однодневных линз).

– Бывает, в глаз попадает пылинка или косметика. В этом случае необходимо снять линзу, промыть ее специальным раствором, а глаз – водой. Но, если дискомфорт не проходит, глаз воспаляется, ни в коем случае линзы не надевайте, – предупреждает офтальмолог. – В противном случае под линзой может развиться кератит, а лечится он гораздо тяжелей, нежели конъюнктивит, и последствия его куда как неприятнее. Поэтому даже если вы сделали выбор в пользу линз, все равно очки всегда должны быть под рукой.

Автор: Лика ТКАЧЕНКО