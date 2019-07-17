И в летний сад гулять ходил… Почему простые парковые радости в китайской провинции вызывают у нас зависть

Хорошо жить в городе, где есть парки. Именно так, во множественном числе: чтобы, например, захотелось тебе прогуляться по городскому саду, собрался, пошел, и через 15 минут ты уже на скамейке в тенистой аллее, и птички поют лично для тебя. И при этом неважно, вышел ты 15 минут назад из своего дома в спальном районе, или из офиса в центре города, или из шумного торгового центра на оживленной улице…

Что такое пусть даже небольшая, 10–15-минутная прогулка в парке? В обеденный перерыв, скажем, или после работы по дороге домой? Это идеальная возможность успокоиться, отвлечься от суеты. Та самая перезагрузка, в которой в современном мире стрессов и депрессий нуждается каждый первый горожанин.

Впрочем, зачем я вам, читатель, объясняю прописные истины? Парки – это лицо города, это общественные пространства, это знак того, что власти заботятся о горожанах. Это, в конце концов, весьма значительный «плюс в карму» того или иного населенного пункта, если принимается решение «переезжаем или нет».

Выдохни усталость. Вдохни жизнь

Как ни странно, но едва ли не самым «парконасыщенным» из ближайших к Владивостоку городов является… китайский Хуньчунь.

Да, как ни странно. Еще не так давно, говоря об отношении китайских властей к городской инфраструктуре, многие специалисты сравнивали жителей Поднебесной с саранчой, мол, там, где они появляются, исчезает лес, остается голая земля, и каждый ее клочок изымается либо под застройку, либо под сельхозработы. А сегодня те же специалисты отмечают: ситуация кардинально поменялась. Китайцы старательно высаживают деревья, создают парки и зоны отдыха в центре и на окраинах городов. И тратят на это немалые средства.

Убедиться в истинности таких метаморфоз может любой турист, приехавший в Хуньчунь. В этом городе с населением всего 280 тысяч человек (по официальной статистике плюс еще около 100 тысяч по неофициальной) созданы уже четыре огромных парка.

Один из них расположен прямо в сердце Хуньчуня, буквально за тыльной частью торговых центров, тянущихся вдоль главной и самой оживленной улицы – Торговой. Парк идет параллельно реке, пересекающей город, и тянется вдоль нее более километра. Здесь есть и мини-набережная, и красивые клумбы, и озеро, где летом катаются на катамаранах, и много скамеек. Вечерами здесь людно: кто-то занимается спортом, например, прыгает на скакалке, кто-то «бежит от инфаркта», кто-то катается на роликах или просто прогуливается неспешно, а на небольшой площади в начале парка местные жители устраивают ежедневные танцевальные флешмобы.

Этот летний сад – один из самых популярных у российских туристов, которые после беготни по Торговой любят завернуть сюда, чтобы посидеть, выдохнуть, подышать воздухом. Деревья посажены грамотно, и в парке, несмотря на наличие с двух сторон оживленных трасс, воздух свежий и легкий.

Такой же большой, но менее ухоженный, почти дикий парк разрастается у ныне ремонтирующегося буддийского храма. Храм стоит на возвышенности, и парк тоже пусть медленно, но взбирается на небольшую сопку. В нем не так много аккуратно выложенных тропинок, однако мало кто из любопытных туристов, приезжающих взглянуть на функционирующий только наполовину, но все же храм, оставляет парк без внимания.

Что показательно, совсем рядом, буквально в пяти минутах ходьбы вниз по склону расположен популярный торговый центр, а рядом с ним – да, еще один парк, правда, поменьше размером. С беседками, дорожками, площадкой с бесплатными тренажерами, клумбами и скамейками. Обнаружить такой зеленый уголок рядом с большим торговым центром не ожидает почти никто из россиян – увы, нас приучили к другим соседствам, так что восторженные комментарии звучат здесь очень часто.

К слову сказать, в парках очень чисто, несмотря на то, что мусорить, и в больших количествах, китайцы умеют. Так и дворников у них немало.

Вода танцует. Танцуй и ты

Вообще, в смысле зеленых уголков, скверов, клумб и мест общественного отдыха Хуньчунь даст фору многим городам Приморья. Здесь никого не удивляют ландшафтный дизайн и зеленые скульптуры, это вполне обычное дело даже для спальных микрорайонов, равно как и наличие в любом из многочисленных скверов территории с простыми бесплатными тренажерами, на которых часами занимаются китайские старики.

А недавно Хуньчунь в очередной раз поразил русских туристов. На самом въезде в город, на берегу реки Хунчуньхэ, где еще совсем недавно были, скажем так, разруха и печаль – привычные глазу многих приморцев урбанистические пейзажи из пустырей и промзон, стали строить элитное и безумно дорогое (как говорят сами китайцы) жилье. Собственно, строительство еще в самом разгаре, красивые и не слишком многоэтажные дома не закончены. Но уже по берегам реки раскинулся роскошный, протянувшийся более чем на два километра парк! Аллеи, скамейки, крепкие мостки на реке – гуляй, дыши, любуйся на воду.

На одном берегу там поставили «око Хуньчуня» – огромное колесо обозрения диаметром 99 метров, на другом устроили шоу фонтанов. Вечерами фонтаны под музыку меняют цвет и направление, танцуют, в общем. Сюда после 17 часов съезжается чуть ли не полгорода, а уж про туристов и говорить не стоит – все здесь.

Примечательно, что вдоль парка продумана полоса парковки и никто не заезжает на своем авто на его территорию – за это штраф. Собравшиеся гуляют, любуются на шоу фонтанов, катаются на колесе, а потом им предлагается дополнительное зрелище – световое шоу на вантах моста через реку. И пусть этот мост тем же владивостокцам, которые могут похвастать вантовыми гигантами Золотым и Русским, кажется милым малышом, жители Хуньчуня очень им гордятся. А уж световое шоу на нем и правда впечатляет. Тем более что оно, как и шоу фонтанов, бесплатное. Ежедневное. И на свежем воздухе. Среди зелени. Прекрасный вариант для окончания трудового дня…

Да, хорошо жить в городе, где много парков.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ