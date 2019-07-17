Звонят из банка? Не верьте! Старшему поколению предлагаются уроки финансовой грамотности

Нынешняя повседневная жизнь стремительно заполняется банковскими картами, расчетами через мобильные телефоны, покупками и платежами через Интернет. И то, что многим из нас кажется простым и понятным, для пожилых людей становится неподъемной проблемой. К сожалению, старшее поколение остается очень уязвимым в мире современных финансов.

Не секрет, что многие сегодняшние пенсионеры боятся пользоваться банковскими картами и уж тем более не доверяют электронным способам оплаты товаров и услуг. Поэтому департамент труда и социального развития администрации Приморского края в целях ликвидации финансовой безграмотности населения организует встречи пенсионеров с представителями банков.

Кому доверить накопления?

На этих встречах пожилым приморцам доступным языком объясняют правила пользования пластиковыми банковскими картами. А также рассказывают о кибермошенничестве, о том, как и где могут украсть их личные персональные данные и денежные средства со счета, о том, что делать, если с карты, на которую начисляется пенсия, списали деньги. Эти полезные лекции иллюстрируются яркими примерами финансового мошенничества.

По словам сотрудников банков, пенсионеры довольно активно интересуются бытовыми возможностями Интернета: многие хотят научиться оплачивать жилищно-коммунальные услуги и мобильную связь, не выходя из дома. Также они спрашивают о выгодных для них банковских программах. Например, сейчас многие банки предлагают пожилым клиентам специальные пенсионные карты с удобными для них тарифами. В частности, с кешбэком (возвратом процентов) в магазинах и аптеках.

Для многих актуален вопрос накопления денег и сохранения их для внуков или правнуков. Тем более что сейчас появились альтернативы обычным вкладам, например, инвестиционное страхование жизни. Эта программа дает возможность указать выгодоприобретателем (проще говоря, наследником) конкретного человека. И при наступлении страхового случая (смерти или инвалидности вкладчика) наследник может забрать деньги не через полгода, а через десять дней.

А ваши деньги в безопасности?

И, конечно, на этих лекциях большое внимание уделяется вопросам финансовой безопасности.

– Своим слушателям мы в первую очередь советуем не делиться информацией о банковской карте со своими знакомыми и даже родственниками, – рассказывает Ольга Змеевская, сотрудница одного из банков, работающих в регионе. – Мы можем привести множество примеров (и приводим), когда домочадцы снимали для собственных нужд деньги с карт своих пожилых родственников, не поставив тех в известность.

В обязательном порядке мы предупреждаем пенсионеров, чтобы те ни в коем случае не сообщали пин-код от карты людям, позвонившим по телефону и представившимся сотрудниками банка. Никогда ни одна служба безопасности банка не будет вам звонить и интересоваться данными вашей карты! Да и все прочие сотрудники ни по телефону, ни при личной встрече не будут запрашивать ваш пин-код. Настоятельно рекомендуем: держите цифры пин-кода подальше от самой карты (не секрет, что многие из боязни забыть эти цифры записывают их на клочках бумаги).

Также мы советуем пенсионерам быть острожными в том числе и с сотрудниками банков. К сожалению, происходят случаи мошенничества и с их участием. Например, в одном из приморских отделений одного из банков (могу только сказать, что в число крупнейших федеральных банков эта организация не входит) сотрудница, помогая пожилой женщине обналичить деньги с карты, пять тысяч рублей ей недодала. Так что если на себя надежды нет (зрение уже не то, внимание ослабло), то лучше приходить в банк с надежными родственниками.

Автор: Лика ТКАЧЕНКО