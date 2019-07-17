«Мы хлеб меняли на значки...» Обзор писем «В» свидетельствует: среди наших подписчиков равнодушных людей нет

В редакцию газеты «Владивосток» письма идут бесконечным потоком. Послания от читателей очень разные. Часто люди рассказывают о проблемах и идеях, что потом находит продолжение в наших материалах, но иногда они просто делятся впечатлениями, мыслями и добрым настроением. О таких письмах и пойдет сегодня речь.

Шантажист Шанти

Юлия Гусинская – частый гость наших обзоров. Ее послания всегда великолепно написаны, пронизаны юмором и житейской наблюдательностью. На этот раз Юлия Анатольевна прислала нам целых три рассказа о домашних питомцах. Сегодня мы публикуем один из них, остальные, не менее интересные, сохраним на будущее.

Читательница рассказывает, что впервые о домашнем животном в нашу газету написала в 2010 году. Речь шла о ее любимой собачке породы мопс по имени Зюма. Тогда редакция объявила конкурс «Мой ласковый и нежный зверь», и одним из его победителей стал питомец Юлии Гусинской. Газета напечатала ее рассказ и фото забавного мопса. К сожалению, Зюма умерла через год после своего «звериного» триумфа, а прожила она в семье нашей читательницы 12,5 года.

«После ухода любимой собачки в нашем доме появился кот. Если честно, к кошкам я относилась не то чтобы равнодушно, но спокойно, без восторга и удивления. Считала их глупыми, примитивными, – пишет Юлия Анатольевна. – Никакого сравнения с собаками! Но появилось у нас это удивительное создание и изменило мое отношение к кошачьей породе.

Зовут его Шанти. Шантик – если ласково, Шантюжник – если рассердил. Породы он неизвестной, гладкошерстный, серый в рисунках, причем каждая полоска, извилина, каждое пятнышко симметричны с обеих сторон. Когда его внимательно рассматриваешь, хочется воскликнуть: «Произведение искусства, да и только!» Создает же такое природа! Он худощавый, на высоких лапах, прыгучий, активный, любознательный, сообразительный, с чувством собственного достоинства.

Порядок в доме Шанти соблюдает, но только порядок в его понимании: вещи должны лежать там, где он считает правильным. Если нет – лапкой на пол, потом под диван, под кровать, под комод… Под каждым предметом мебели в доме целые тайники: шпульки, коробочки, цепочки, сережки, колечки, шарики, фантики, квитанции… Если что-то пропало – ищи в закромах Шанти, это, без сомнения, дело его рук. Простите, лап.

Кот очень любопытный и обладает удивительным терпением. Может долго сидеть около стиральной машины, наблюдая, как вращается центрифуга, или смотреть на струю льющейся из крана воды.

Игрушек у Шанти много, но они его не интересуют, привлекает его внимание все необычное. Например, он любит играть с резинкой – да, простой резинкой для волос. Берет эту резинку в рот, крепко держит зубами, а коготком лапки оттягивает ее. Иногда резинка щелкает его по мордочке – Шанти крутит головой то ли от удовольствия, то ли от боли. Уморительное зрелище! Эта игра может продолжаться долго, пока резинка не отскочит куда-нибудь и он ее не потеряет. Еще любит маленькую металлическую цепочку. Бросаем цепочку подальше, Шанти бежит за ней, приносит в зубах, как собачка, и кладет рядом. Потом все повторяется. В конце игры цепочку надо убрать – так, чтобы кот ее не видел, иначе обязательно будет искать и найдет.

А как любит Шанти играть в прятки! «Где Шанти? Куда он спрятался?» – ищем кота. И откуда-нибудь из уголка выглядывает мордочка с хитрыми глазками.

Шанти – великий шантажист и провокатор. Когда на него никто не обращает внимания, он старается привлечь это внимание запрещенными приемами: лезет туда, куда ему запрещено залезать, трогает то, за что наказывают, разбрасывает бумаги, которые от него спрятали. Но стоит произнести слова: «Шанти, пойдем поиграем», и кот несется сломя голову, забыв все провокационные забавы.

И еще Шанти – гостеприимный хозяин. Он встречает каждого, кто входит в дом (слышит, когда звенит звонок, и никогда не перепутает дверной с телефонным), и обязательно провожает всех, кто уходит. А гостей просто обожает! Всеми способами старается познакомиться с ними и представить себя. Лезет на руки, встает на задние лапы, чтобы прикоснуться, но никогда не укусит и не поцарапает.

Шанти любит бегать по комнатам. Носится с необычной скоростью, не замечая препятствия, роняя и переворачивая все на своем пути.

Иногда мне становится его жалко. Он очень активный, подвижный, ему бы на улицу, на волю: по деревьям полазать, за птицами понаблюдать. А он, как узник в клетке, бродит из комнаты в комнату, то там присядет, то тут полежит… И радость испытает только тогда, когда у кого-нибудь из живущих в доме возникнет желание с ним поиграть.

Впрочем, такова участь всех животных, которых заводят люди в домашних условиях. Домашние питомцы нуждаются в нашей любви и защите, потому что сами позаботиться о себе не могут. И еще потому, что зовутся братьями нашими меньшими».

Спасибо, Юлия Анатольевна, за интересные подробности, ваше описание – лучше любого видео, мы просто зримо представили себе вашего любимца и все его проказы.

Профессионалы своего дела

Следующее послание пришло от коренного жителя Приморья Бирюкова А.А. (уважаемые читатели, расшифровывайте, пожалуйста, свои инициалы, чтобы мы могли к вам обращаться по имени-отчеству), он 50 лет проработал в системе жизнеобеспечения Владивостока (ВПЭС).

«Прошу через вашу газету выразить огромную благодарность специалистам Приморской краевой клинической больницы № 1 за оперативное и внимательное отношение к проблеме моего здоровья, – пишет читатель. – В начале февраля 2019 года я обратился в больницу на консультацию по направлению поликлиники № 11 с проблемами в области сердца. И уже 6.02.2019 состоялся консилиум с участием заместителя главного врача по клинико-экспертной работе Коваль О.В., невролога Новикова Д.В., сердечно-сосудистого хирурга-ритмолога Брицина В.Д. и кардиолога отделения нарушения ритма Геладзе А.Р. На консилиуме было принято решение о немедленной операции. И такая операция была проведена хирургом-ритмологом Поликутиным Алексеем Владимировичем.

В дальнейшем эксперт качества медицинской помощи сделал заключение, что диагноз выставлен в установленный срок. Лабораторно-инструментальное обследование, медикаментозное и оперативное лечение выполнено в полном объеме, своевременно.

Департамент здравоохранения Приморского края должен обратить внимание на четкую и качественную работу специалистов в подведомственной структуре, способствующую реальному улучшению состояния здоровья населения Приморья».

Что ж, мы все помним времена, когда нашу редакционную почту захлестнула волна писем с жалобами на качество медицинских услуг. И приятно осознавать, что на смену ей пришла другая волна – с благодарностями работникам здравоохранения.

Что с детей возьмешь?

А жительница Владивостока Галина Соболева живо отреагировала на недавнюю публикацию «В», посвященную японским военнопленным.

«Вашу газету я читаю с первых номеров. Пишете очень интересно, особенно мне нравятся рубрики «Память» и «Исторический клуб», – рассказывает Галина Марковна. – Вот и сейчас, прочитав статью в номере за 19 июня про японских военнопленных, я сразу вспомнила свое детство. Я тоже видела их.

В 1943 году я осталась сиротой в пять лет. Бабушка, не сумев прокормить меня и мою сестру, сдала нас в детдом. Сначала я жила в дошкольном детдоме № 1, он был напротив театра Горького, на сопке. А в 1945-м меня перевели в детдом, который находился в районе улицы Папанина, не знаю, как она называется сейчас (сейчас это район улицы Приходько. – Прим. ред.). Это еще царские постройки, кирпичные дома напротив улицы Фадеева. Правда, тогда этой улицы еще не было, а было болото, и там, где сейчас торговый центр на Спортивной, стоял стадион ТОФ. Рядом была станция Восточная. Там и сейчас есть ветка железной дороги, ведущей к ТЭЦ.

И вот помню, как по утрам там стояли теплушки с японскими пленными, а мы, дети, висли на заборе, который огораживал наш детдом, и наблюдали за ними. Помню, как по утрам открывались двери теплушек, японцы выскакивали из них и начинали справлять нужду. Мальчишки хихикали, а мы, девочки, не понимали, почему они смеются и смотрят на нас. А потом японцы подходили к забору, что-то говорили, но мы, конечно, не понимали их. Японцы показывали нам значки и красивые открытки, а мы в то время хлеба получали пайку по два кусочка. И вот мы этот хлеб меняли у японцев на значки и открытки. Воспитатели ругали нас за то, что мы отдаем хлеб врагам в то время, когда свои, русские, не все его едят, но что было взять с детей. Нас прельщали яркие значки…

В школу мы ходили № 14. Сейчас это улица Шепеткова, здание и сегодня стоит там (сейчас его занимает психиатрическая больница. – Прим. ред.). И вот, когда мы шли в школу, рядом по дороге шли в строю японцы. Их охраняли наши солдаты с автоматами. Мы, дети, кидали в японцев камушки, дразнили их, а солдаты нас отгоняли.

Вечером японцы возвращались с работы, и каждый нес под мышкой по полену. Наверное, топить в теплушке…

В 1947 году нас с сестрой отправили в детдом в Дмитриевку в Черниговский район, там я в 1953-м окончила 7 классов и приехала во Владивосток. А в 1956-м по призыву комсомола: «Молодежь, все на стройки большого Владивостока!» строила город. Прожила в нем 55 лет. В 1993 году, проработав на владивостокском фарфоровом заводе 20 лет, вышла на пенсию и поменяла квартиру на Тихой на жилье в поселке Заводском. Но в городе у меня остались дочь, внуки, брат, сестры. И я часто приезжаю в свой любимый Владивосток. Вижу, как он похорошел, особенно за время, когда мэром был Игорь Пушкарев…

Уважаемая редакция, поздравляю вас с юбилеем газеты и желаю творческих успехов! Почаще пишите очерки на исторические темы, про старый город. Я помню его, когда он был еще весь в частных домах, по весне весь в цветущих садах, а багульника сколько было на сопках!»

Спасибо, что радуете!

Напоследок хотим процитировать письмо, в котором постоянная читательница поздравляет нас с юбилеем. Ветеран Великой Отечественной войны Таисия Тимофеевна Скоробогатова приложила к своему посланию подарок от души – букет цветов, нарисованный собственными руками. Автору письма, заметим, 94,5 года.

«Уважаемая редакция газеты «Владивосток». Я поздравляю вас с юбилеем! Желаю всем здоровья, счастья, успехов в вашем творческом труде! Спасибо вам за то, что освещаете все темы. Читая газету, я узнаю о развитии города и всего края. И только из вашей газеты могу узнать что-то новое. Я подписчица вашей газеты с самого начала (еще с «Вечернего Владивостока») и до этих дней не расстаюсь с ней. Особенно сейчас, когда уже седьмой год в инвалидной коляске. Не выхожу из квартиры. Радио не работает уже второй год (оплачиваю регулярно). А сейчас еще с телевизором проблема. И только ваша газета радует».

Мы тоже благодарим всех наших неравнодушных читателей, которые радуют нас своими письмами. И, конечно, желаем здоровья вам и всем вашим близким.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ