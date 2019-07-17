Полковник, с которым раскланиваются даже бывшие сидельцы Он не собирался работать в следствии, но раскрытые им дела вошли в историю следственной практики Приморья

В ближайших номерах «В» в этой рубрике мы расскажем о резонансных уголовных делах, которые за годы службы расследовал полковник юстиции Сергей Филатов. А сегодня мы хотим вас с ним познакомить.

Важняк из Первомайки

Полковник юстиции Сергей Филатов следователем быть не собирался, но раскрытию преступлений посвятил большую часть жизни.

– Многие мои коллеги уверяют, что всю жизнь мечтали работать следователями, поэтому пошли в следствие осмысленно. У меня все было иначе, – говорит заместитель руководителя отдела криминалистики следственного управления СК России по РФ Сергей Филатов. – После школы, раздумывая, где хочу учиться, решил, что оптимальнее всего пойти на юридический факультет. Во-первых, в 90-х годах это было модно. Во-вторых, юрфак – кузница кадров не только для правоохранительных органов. С юридическим образованием люди работают в прокуратуре, в судах, в нотариате. Так что быть следователем я не собирался. Да и большинство моих однокурсников после окончания вуза не стали связывать свою жизнь со следствием.

Но судьба решила иначе и преподавательской рукой отправила Филатова после четвертого курса на стажировку в следственный отдел прокуратуры Первомайского района.

В пресловутые лихие 90-е годы владивостокская Первомайка (мыс Чуркина, бухта Тихая, район Змеинки) считалась самой криминальной территорией в городе. И не только у обывателей, но и у правоохранительных органов. Старожилы помнят, что в те годы здесь был большой частный сектор и немало многоквартирных домов гостиничного типа. Мало того что коренные жители считались не самыми законопослушными, так еще головной боли милиции добавляли граждане, завербованные со всей страны на рыболовецкий флот. Пьяные скандалы, наркотические разборки редкостью не были и часто заканчивались заурядным бытовым убийством.

Четверть века прошло, а криминальная репутация у Первомайки по-прежнему оставляет желать лучшего. Даже на официальном сайте американского консультативного совета по международной безопасности Госдепартамента США именно Первомайский район Владивостока в 2014 году назван самым криминальным местом в городе. Правда, как следует из статистики краевого УМВД, «славу» Первомайки уже перехватил Ленинский район.

Прокуратура Первомайского района тогда размещалась в двухэтажном здании на Калинина, 70. В те годы следствие еще не отпочковалось от прокуратуры. Здесь же находились нотариат, районный суд, судебные приставы и адвокатура.

По словам Сергея Николаевича, громких резонансных дел районная прокуратура не расследовала – раскрытием особо тяжких преступлений в крае занимались следователи краевой прокуратуры.

Филатов хорошо помнит свое первое уголовное дело – бытовое убийство на улице Полтавской. Сожитель зарезал сожительницу во время пьяной ссоры.

– Это был мой первый выезд на убийство. Я еще учился на пятом курсе. Но приходилось совмещать учебу с работой – других вариантов не было.

Кстати, первым наставником стажера, а потом и молодого специалиста был Александр Леонидович Скакун – ныне известный адвокат.

Убийца тогда получил 10 лет колонии строгого режима, и сегодня он уже на свободе. Однажды Сергей Николаевич случайно встретил его в городе. Они раскланялись, как добрые знакомые, и разошлись.

Раньше убивали чаще

Сергей Филатов начал работу в следственных органах в знаменательное для Приморья время. Именно на 1993 год в крае пришелся пик убийств: в этом году убили 754 человека. Затем количество кровавых преступлений пошло на спад. Уже через пять лет, в 1998 году, было зарегистрировано 628 убийств, в 1999-м – не более 500.

Тогда же в производстве следователей краевой прокуратуры находилось несколько дел о заказных убийствах, из тех, что до сих пор на слуху. Например, дело группировки братьев Ларионовых – владельцев крупного пакета акций АО «Востоктрансфлот», а также учредителей нескольких крупных российских компаний и одного российско-японского предприятия.

– Я застал тот момент, когда мы выезжали на многочисленные трупы кровавых разборок лиц, причастных к этой банде, – говорит Сергей Николаевич.

В 1998 году Филатова пригласили в край, где он стал старшим следователем отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности.

– В этом отделе я проработал до 2007 года и, уже будучи следователем по особо важным делам, возглавил следственный отдел по Первомайскому району Владивостока, – говорит Сергей Филатов.

Каждый получил свой срок

В первый же год после назначения Филатова прикомандировали к следственной группе центрального аппарата СК России. Группа занималась расследованием дела адвоката Александра Литвинова, директора адвокатского бюро «36 часов». Напомним, что его обвиняли по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ – в совершении тяжких и особо тяжких преступлений: два убийства (одно из них – убийство руководителя ЗАО «Ростэк-Приморье» Сергея Попова в октябре 2005 года), покушение на убийство, бандитизм, вымогательство и т.д.

Следствие установило, что в середине 2004 года адвокат Литвинов сформировал вооруженную банду для нападения на граждан с целью завладения недвижимостью. Его помощник Демид Куц подбирал участников группировки и лично проводил с ними собеседование. Каждый член банды получал ежемесячную зарплату – сначала 500 долларов США, затем 800 «зеленых». Сам Куц имел 700 долларов, затем его гонорар вырос до 1000. Литвинов обеспечил свою «армию» оружием, боеприпасами и средствами связи. В арсенале ОПГ имелись два пистолета Макарова, боевая граната РГД-5, охотничье ружье 12-го калибра «Фокстерьер», восемь гладкоствольных карабинов «Сайга», металлические арматурные прутья. На деньги Литвинова были приобретены пять бронежилетов, восемь портативных радиостанций, мобильные телефоны, камуфляжная форма. Автопарк банды насчитывал несколько японских автомобилей.

Литвинов лично не участвовал в нападениях, но он руководил организацией всех преступлений, каждое нападение разрабатывалось и тщательно планировалось.

В ноябре 2010 года Приморский краевой суд по совокупности преступлений приговорил Александра Литвинова к 20 годам, а Демида Куца – к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Остальные члены группировки отправились на зону на 9–13 лет, и три человека получили условные сроки –

от 2 до 6 лет.

Не все убийства раскрываются

В конце 90-х годов в Первомайском районе в районе бухты Патрокл были обнаружены трупы двух девушек – их изнасиловали и сбросили со скалы. Позже выяснилось, что девчонки только что окончили школу – им было всего по 17 лет.

– Мы это преступление раскрыли очень быстро. Установили, где и с кем девушки находились в свой последний вечер. О том, что они идут на вечеринку, девочки по секрету рассказали своей подруге. Как выяснилось, здесь они познакомились с парнями, которые пообещали отвезти их домой. Помню, что у преступников была корейская машина, а на кассете, которую они крутили, была записана группа Ace of Base. Но девушек отвезли в район железнодорожного вокзала и там изнасиловали. Потом отвезли на Патрокл и убили, чтобы скрыть преступление, хотя девушки просили их пощадить, обещая никому ничего не говорить. Мы быстро установили группу лиц, причастных к злодеянию. Это были три молодых парня. На тот момент один из них уже ушел в рейс. Его задержали по возвращении во Владивосток, – вспоминает Сергей Филатов.

Приморский краевой суд приговорил двух участников преступления к длительным срокам отбытия наказания в колонии строгого режима, третьего, который решил, что свидетелей нужно убрать, – к высшей мере наказания.

Памятно следователю Филатову и убийство судьи Первомайского суда Галины Зориной в феврале 2000 года. Он начинал расследование этого преступления, но потом дело забрали в город. Труп судьи обнаружили в ее квартире примерно через месяц после совершения злодеяния. Женщина не вышла на работу после отпуска, на связь не выходила, и ее коллеги забили тревогу.

Была версия, что к убийству причастна некая религиозная секта, с которой погибшая имела связь. В ее квартире не нашли ни денег, ни драгоценностей. Зато были обнаружены папки с документами по 21 гражданскому делу и большое количество одноразовых шприцев. Расследованием убийства судьи Зориной занималась расширенная оперативно-следственная группа, но оно до сих пор не раскрыто.

Работа нервная, но интересная

…Проработав еще год руководителем следственного отдела Первомайского района, Филатов вернулся в краевое следственное управление СК России: решил, что ему интереснее быть следователем, чем руководителем. Потом его назначили следователем по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности. А в 2014 году Филатов перешел в отдел криминалистики, где сейчас трудится в должности заместителя начальника этого подразделения. Руководство решило, что его опыт и накопленные знания можно использовать эффективно на поприще криминалистики.

– Некоторые полагают, что работа в этом отделе более спокойная, чем в следствии. Это заблуждение. У следователя есть уголовное дело, есть сроки, за которые надо его расследовать. И он его спокойно расследует. Здесь же ты, как заместитель руководителя отдела, отвечаешь за ситуацию во всем крае. Мы первые узнаем обо всех значимых и незначимых событиях в Приморье. Отдел изучает сводки, которые нам направляют полиция, МЧС и другие службы. Мы перепроверяем информацию, потому что не можем доложить руководству непроверенные сведения в качестве новости. Информация либо подтвердилась, либо нет. Если это убийство, мы обязаны доложить, кто потерпевший, что он собой представляет, что сделано в первые часы. Если есть необходимость, на место происшествия незамедлительно выезжает криминалист на специальной машине, оснащенной самым необходимым, – рассказал полковник юстиции Филатов.

Необходимо добавить, что отдел криминалистики СУ СК России по Приморскому краю сегодня оснащен по последнему слову техники. Конечно, не лучше, чем в сериале «След», который криминалисты называют фантастикой. По их словам, многие вещи, которые нам показывают на экране, сегодня технически невозможны.

Двадцать шесть календарей отдал Сергей Филатов следственным органам. Он награжден медалями «За безупречную службу» 1-й и 2-й степени, медалью «За усердие в службе», нагрудным знаком «Почетный сотрудник Следственного комитета РФ». Многие, с кем он начинал работу в лихие 90-е, уже на заслуженном отдыхе, а он еще работает. Хотя все предельные сроки для выхода на пенсию уже преодолел.

– Мне нравится то, что я делаю. Если есть такая возможность приносить пользу, то почему бы и нет? – улыбается Сергей Николаевич.

Кстати

На 1993 год в крае пришелся пик убийств: в этом году убили 754 человека. Затем количество кровавых преступлений пошло на спад. Уже через пять лет, в 1998 году, было зарегистрировано 628 убийств, в 1999-м – не более 500.

Автор: Сергей КОЖИН