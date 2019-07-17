А вы умеете играть в рыбные шашки? Одно из главных дальневосточных торжеств стало очередным поводом для выхода сотрудников популярной радиостанции в народ. На площадке, организованной радио «Лемма» на набережной Спортгавани в рамках Дня рыбака, горожане и гости Владивостока открыли для себя новый вид спорта – рыбные шашки.

Известные радиоведущие приглашали горожан сразиться в рыбные шашки на призы от партнеров акции – магазина «Гипероглиф» и компании «Рыбомиров». На площадке царил азарт, между игроками разворачивалась настоящая борьба, каждый старался срубить как можно больше рыбных шашек соперника. По результатам состязаний участники получали вкусные и полезные подарки от партнеров акции, организованной «Леммой». Как признавались и победители, и проигравшие, рыбные шашки им пришлись по душе, так что стоит сделать эту игру традиционной в День рыбака.

Партнеры праздника День рыбака от радио «Лемма»:

– компания «Рыбомиров» – производитель продуктов из рыбы и морепродуктов;

– магазин «Гипероглиф» – все необходимое для любителей активного отдыха.

Радиостанция «Лемма», компания «Рыбомиров» и магазин «Гипероглиф» поздравляют жителей и гостей Владивостока с Днем рыбака!

Автор: Андрей БЕЛОУСОВ