Селфи с Нептуном и 700 литров ухи В День рыбака жители и гости дальневосточной столицы удостоились аудиенции у царя морей и океанов

Профессиональный праздник работников рыболовецкой отрасли во Владивостоке традиционно отмечают весело, шумно и сытно – так, чтобы на весь год и воспоминаний хватило, и фотографии хорошие получились. Вот и в этом году, празднуя День рыбака, горожане и гости краевого центра и любимым морским песням подпевали, и танцевали вместе с лучшими самодеятельными коллективами, и с богом морей Нептуном селфи делали, и ухой фирменной рыбацкой наедались.

Официальную часть торжества, устроенного на набережной Спортивной гавани, открыл заместитель главы Владивостока Константин Лобода. От имени мэра Олега Гуменюка он поздравил всех работников рыбохозяйственного комплекса города и края. А затем стартовало шумное веселье.

– Мы постарались освежить праздник, сохранив при этом традиции, – приводит портал vl.ru слова режиссера праздничной программы Юлии Алексеевой. – Песен на морскую тематику достаточно много, поэтому мы старались подбирать те, которые более известны, чтобы люди могли подпевать. Также у нас работали команды стилистов, декораторов, визажистов. В этом году рукодельницы по-новому подшили на костюме Нептуна (его роль, кстати, блестяще исполнил актер театра ТОФ Денис Фить) ракушки, прикрепили новые блестки, добавили новые элементы. В числе новшеств программы – аудиенция с Нептуном. До этого он просто проходил мимо горожан со своей свитой и поднимался на сцену. Теперь же появилась возможность пофотографироваться с морским царем.

Концертная программа на набережной шла без малого восемь часов: выступили лучшие самодеятельные артисты и коллективы Владивостока и края, в том числе, например, юная участница проекта Первого канала «Голос. Дети» Екатерина Гаврилюк, которой так гордятся все приморцы. С особым вдохновением народ подпевал группам «Бриолин» и «Ураган».

А ухи для пришедших на праздник наварили аж 700 литров! Всем хватило, некоторые и не по одному разу подходили к полевой кухне за добавкой – уж больно вкусным да наваристым вышло угощение.

Развлекали гостей и тематические интерактивные площадки. Люди активно принимали участие в играх «Морской бой», «Мегатвистер» и «Рыбацкая шхуна», в различных конкурсах.

Владивостокцы и гости города (всего в празднике, по примерным подсчетам, приняло участие более полутора тысяч человек) искренне и с самыми теплыми чувствами поздравляли рыбаков с праздником и благодарили организаторов за то, что никакие новомодные тенденции не отменили участия Нептуна в Дне рыбака. Да и правда, что за морской праздник без царя морского? И потому селфи с колоритным персонажем мировой мифологии и его спутницами, симпатичными русалками, делал едва ли не каждый второй участник празднований.

Справка «В»

День рыбака – это праздник не только работников рыбодобывающих и рыбоводческих предприятий, но и сотрудников рыбоохраны, ученых-ихтиологов и тех, кто ждет рыбаков из рейса и провожает их в море. А также миллионов людей, для которых рыбалка – увлекательное хобби, спортивный азарт, приятное проведение досуга или способ единения с природой.

Автор: Отдел новостей «В»