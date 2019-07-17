Артемовская аномалия Жители приморского города, признанного лучшим за связь с населением, не могут донести свои проблемы до местной власти

В июне текущего года Артемовский городской округ по итогам регионального конкурса «Лучшая муниципальная практика» был признан самым эффективным муниципалитетом в Приморском крае по обеспечению обратной связи. Как заявил представителям СМИ глава Артемовского городского округа Александр Авдеев, победу в муниципальной практике удалось достичь благодаря слаженной работе его команды.

– Мы отрабатываем все задачи по направлениям и выполняем те установки, которые стоят перед людьми, – говорит мэр Артема. – Жители города сами видят, что администрация не отворачивается от их просьб и пожеланий. Мы даем возможность горожанам для диалога, совместной работы и поиску решений, устраивающих обе стороны. В дальнейшем планируем развивать эти направления, ведь победы – не повод расслабляться, а, наоборот, стимул работать еще лучше.

Эх, дороги! Пыль да туман

Между тем жители Артема, наши подписчики с улиц Ватутина и Заречной, обратились в газету «Владивосток», так как не могут донести свою точку зрения на городские проблемы до руководства муниципалитета.

По их словам, ремонт дороги, единственной в микрорайоне, производимый АО «СпецСУ», это варварское разрушение существующего дорожного покрытия, обеспечивающего жизнедеятельность жилого комплекса из нескольких многоподъездных домов. Для местных жителей это «дорога жизни».

– Подрядчик выиграл тендер на восстановление тротуарных зон. Сломав старые, они вынесли новые на проезжую часть, сузив ширину дорожного полотна. Об этом наши активисты заявляли руководству администрации Артема еще в июне. Ответ был категоричным: мы не в состоянии остановить данный процесс – тендер на 7 млн рублей выигран, работы начались. Сегодня в результате строительства нового тротуара на придомовой дороге изменен порядок движения автотранспорта без учета рельефа местности и ливневых потоков. Движение стало односторонним. Чтобы выехать, приходится объезжать весь микрорайон. Здесь же были спилены деревья, не исключено, что без разрешительных документов, – рассказал корреспонденту «В» Виталий Поладий, житель улицы Ватутина, в прошлом военный летчик.

В начале июня, когда АО «СпецСУ» только приступило к работе на улице Ватутина, обеспокоенные граждане обратились в УМВД по Приморскому краю с просьбой прислать наряд полиции, дабы проверить законность действий подрядчика.

Нарушение есть – наказания нет

Выездная проверка сотрудников Госавтоинспекции по городу Артему «выявила нарушения на производстве дорожных работ. Лицо, производившее работы, привлечено к административной ответственности по ст. 12.33 КоАПРФ». Это дословная цитата из письма за подписью врио начальника ОМВД РФ по городу Артему Юрия Данковцева от 14 июня 2019 года. К сожалению, он не уточнил, какие именно нарушения выявлены и кто конкретно наказан.

Следующее письмо из артемовского ОМВД по данной проблеме жители улиц Ватутина и Заречной получили уже от начальника отдела Алексея Голя от 25 июня текущего года. Подполковник полиции сообщал, что «принято решение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении».

Члены общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ по Артемовскому городскому округу посчитали ответы полицейских бюрократической отпиской. По их словам, они так и не услышали, есть ли у подрядчика ордер и разрешение на земельные работы, кто конкретно, согласно приказу руководителя АО «СпецСУ», командует работами на улице Ватутина и была ли извещена ГИБДД по городу Артему о проводимых работах. И это не все вопросы, на которые граждане хотели бы получить ответы, в том числе и от городской администрации.

ЧП зимой гарантировано

В свою очередь, жители микрорайона, не найдя «коммуникативного моста между обществом и муниципалитетом», обратились к прокурору Артема с просьбой дать правовую оценку действиям администрации АГО и приостановить, как они считают, непрофессиональную работу подрядчика до полного разбирательства с этой проблемой.

– Строительство тротуара, а не восстановление тротуарной зоны за счет «дороги жизни» для нашего микрорайона недопустимо. Существующая дорога хоть и была в не очень хорошем состоянии, но она безотказно обеспечивала жизнь в районе. Сейчас же созданы проблемы по обеспечению нормальной жизнедеятельности жилищного комплекса. Ливневые стоки на нашей улице постоянно забиты, вода сбрасывается вниз по дороге. Зимой из-за наледи здесь каток. На пересечении улицы Заречной и улицы Ватутина (это возле дома № 12) перепад высот составляет 40 метров. То есть угол подъема более 10 градусов. Машины покатятся вниз, как бильярдные шары. Судя по тому, как убирают наши дороги от снега и льда, это непреодолимый подъем даже для внедорожников. Машины при спуске врезаются в дома № 14 и 16 на улице Ватутина. В случае ЧП автомобили аварийных служб заблокируют движение в нашем микрорайоне. Строительство тротуаров по планам администрации города не разрешило эту проблему, а только усугубило, – рассказали корреспонденту «В» местные жители.

По их словам, разработчику проектно-сметной документации капитального ремонта тротуаров и тому, кто ее утверждал, надо поставить неуд за их халтурную работу. На некоторых участках новой дороги, например у дома № 9 на улице Ватутина, ширина дорожного полотна скукожилась до 3,4 метра. В то время как проезжая часть, согласно СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», должна быть шириной не мене 6 метров плюс 2 метра обочины. Чтобы совершить поворот, автомобили здесь выезжают на встречную полосу.

– У нас сложилось впечатление, что наша администрация игнорирует обращения граждан и намеренно ухудшает наши жилищные условия, – такой неутешительный вывод сделали жители улиц Ватутина и Заречной на встрече с нашим корреспондентом.

К сожалению, мы пока не смогли получить комментарий от главы АГО Александра Авдеева по неоднозначной дорожной ситуации ни письменно, ни устно, ни по телефону. В минувшую пятницу, когда корреспондент «В» прибыл в Артем на встречу с жителями города, Александр Владимирович отсутствовал. Мы предложили поговорить с главой в понедельник по телефону, но ответа не последовало. Хотя со многими главами районов и городов края мы имеем прямую телефонную связь и нам никогда не отказывали в комментариях по разным ситуациям.

Кому помешал водоем?

Кстати, под угрозой уничтожения в Артеме оказался и искусственный водоем «Вторая плотина», существующий более 80 лет. Вопреки протестам местных жителей в конце июля по приказу местной власти воду из него спустили через траншею, вырытую в дамбе.

Сейчас в этом месте огромная проплешина. И в случае тайфуна или циклона огромные и нерегулируемые потоки воды могут хлынуть на жилой сектор города Артема. И тогда жертв и ущерба, возможно, избежать не удастся. По словам неравнодушных горожан, об этих работах МКУ «Управление благоустройства» широкой общественности известно не было.

По некоторым сведениям, в мэрии фактически уже решена судьба «Второй плотины», на протяжении многих десятилетий являвшейся излюбленным и, что немаловажно, доступным круглогодичным местом отдыха для тысяч горожан и гостей города Артема.

По некоторым сведениям, данный объект больше не нужен городу, поскольку уже давно не выполняет свое назначение как источник питьевой воды и воды для тушения пожаров. Так что про отдых горожан на природе, похоже, речи уже и не идет.

Общественники, не найдя понимания в администрации Артемовского АГО, обратились с письмом в защиту озера к президенту России.

Вполне возможно, что если бы городские власти более внимательно относились к мнению горожан и разъяснили бы им свою позицию, то подобных проблем не было бы. И корреспондент «В» приезжал бы только на позитивные мероприятия.

Автор: Сергей КОЖИН