Врачей привлекают в Приморье природные красоты. И миллион рублей Прием документов на участие в программе «Земский врач» начался в Приморском крае уже в седьмой раз. В этом году в регионе готовы принять и трудоустроить 63 специалиста-медика. Каждый из них по приезде получит по 1 миллиону рублей и сможет рассчитывать на новые меры социальной поддержки.

Как пояснила начальник отдела координации и подготовки кадров краевого департамента здравоохранения Екатерина Лупарева, участники программы «Земский доктор» могут рассчитывать на 1 миллион рублей подъемных средств. Принять участие в программе могут врачи при условии, что до этого момента они не работали в сельском здравоохранении, а, к примеру, были специалистами в городских, ведомственных, военных и других учреждениях здравоохранения. Этой же возможностью могут воспользоваться и молодые специалисты.

С 2019 года в Приморье действуют дополнительные беспрецедентные меры социальной поддержки медицинских работников.

– Врачи, выбравшие северные районы края, могут рассчитывать дополнительно на единовременную выплату в 700 тысяч рублей и на ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч. Молодые специалисты смогут получать ежемесячные выплаты вне зависимости от выбранного района, – поясняет Екатерина Лупарева. – Кроме того, специалисты имеют право на компенсацию аренды жилья (до 20 тысяч рублей при наличии договора аренды) и на оплату коммунальных услуг.

Как и в прошлом году, получить единую компенсационную выплату можно, только если медработник трудоустраивается на должность, предусмотренную программным реестром, уточнили в департаменте.

Новых специалистов ждут почти в каждом муниципальном образовании края. С полным списком территорий, где готовы трудоустроить врачей и фельдшеров, потенциальные заявители могут ознакомиться на сайте департамента здравоохранения.

Напомним, что за шесть лет по программе «Земский врач» в села Приморья приехали работать 306 специалистов. С 2016 года в нее включены поселки городского типа, увеличен возраст участников до 50 лет.

Как сообщили «В» в краевой пресс-службе, уже состоявшиеся специалисты (в основном это педиатры и терапевты) едут в Приморье из Амурской и Иркутской областей и даже из Москвы. Едут к нам и из средней полосы России. Людей, по их признанию, привлекает, как правило, красивая природа нашего края, и большинство прибывших выбирает Хасанский район. Кроме того, в перечень выбранных земскими докторами территорий входят Спасск-Дальний, Красноармейский и Михайловский районы.

Приезжают к нам врачи и из ближнего зарубежья. Очень много специалистов краю дал юго-восток Украины. Кроме того, работают у нас доктора из Казахстана и Узбекистана.

Справка «В»

На сегодняшний день Приморью требуется более 1,5 тысячи медработников. Коэффициент совместительства стабилен в течение трех лет и составляет у врачей 1,6, у средних медицинских работников – 1,5.

Отметим, что на реализацию регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Приморского края квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение» предусмотрено финансирование в размере 130,5 миллиона рублей – по 43,5 миллиона на три года.

Автор: Лика ТКАЧЕНКО