Металлургический завод в Приморье: китайские инвесторы уже присмотрели площадку Крупная китайская корпорация HBIS Tangsteel, планирующая создать в Приморье металлургический завод, прибыла в регион, чтобы подобрать площадку под его строительство и на месте обсудить с руководством края детали реализации проекта. Встречу с инвесторами провела первый вице-губернатор Вера Щербина, информирует краевая пресс-служба.

Замглавы региона отметила, что открытие масштабного металлургического производства на территории Приморья – важный шаг. Руководство края готово оказывать партнерам всяческую поддержку в решении земельных, имущественных, кадровых и иных вопросов. Однако есть и ряд требований, которые должны быть соблюдены при реализации проекта. В частности, речь идет об экологической безопасности производства, приоритетности трудоустройства местных жителей и регистрации предприятия непосредственно в Приморье для обеспечения налоговых поступлений в краевой бюджет.

Глава делегации, исполнительный директор центра планирования и исследований «Шелковый путь» Ян Цзюнь, заверил, что корпорация HBIS Tangsteel планирует соблюсти все указанные условия, в том числе намерена использовать при производстве газ, который намного экологичнее угольного топлива.

– Все оборудование, которое мы планируем установить, является современным и отвечает международным стандартам по защите окружающей среды, – подчеркнул он.

Во время пребывания в крае инвесторы осмотрели несколько площадок под реализацию проекта. Предварительно территория строительства будущего завода определена. В ближайшее время партнеры намерены проработать вопросы, связанные со строительством электростанции, созданием мощностей для газификации завода и освоением водной акватории.

– Мы заинтересованы в развитии Приморского края и крупных производств, которые будут создавать высокопроизводительные рабочие места для приморцев, поэтому готовы оказать всяческое содействие в решении всех возникающих вопросов», – подчеркнула по итогам совещания Вера Щербина.

Автор: Отдел новостей «В»