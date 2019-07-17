Кому в ДФО платят хорошо? Промышленные предприятия Дальнего Востока обещают ну очень хорошо оплачиваемую работу

Более 4000 актуальных вакансий от крупнейших работодателей 11 регионов Дальневосточного федерального округа, резидентов ТОР и свободного порта Владивосток предлагает соискателям специализированный портал «Работа на Дальнем Востоке».

Об этом информирует пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ), которое обеспечивает сопровождение данного интернет-ресурса.

Торопитесь, пока не остыло!

Среди наиболее востребованных – специалисты инженерно-технического профиля: мастер, технолог, инженер, начальник участка, главный технолог. А также обладатели квалифицированных рабочих специальностей: электромонтер, сварщик, электромеханик, электрослесарь, токарь, крановщик, стропальщик и другие.

Подборка лучших предложений от работодателей еженедельно обновляется на сайте агентства в разделе «Найти работу на Дальнем Востоке».

– Портал «Работа на Дальне Востоке» – это электронная площадка, на которой проходит весь процесс поиска кандидата – от момента размещения заявки представителем компании до момента выхода кандидата на работу, – объясняет руководитель отдела привлечения персонала АРЧК ДВ Екатерина Мотовилова. – Уже сейчас спектр вакансий, представленных на портале, очень широк. Это рабочие места, предоставляемые в самых разных отраслях экономики: сельском хозяйстве, логистике, машиностроении, добыче угля, руды и золота, лесной промышленности, рыбной отрасли. Поиск по базе вакансий удобно настроен по фильтрам: регион, уровень заработной платы, поддержка переезда.

В блоке горячих вакансий на сайте АРЧК ДВ, например, размещены такие варианты: руководитель проекта в области судостроения в городе Большой Камень Приморского края с заработной платой до 200 тысяч рублей; водитель автомобиля для транспортирования горной массы в городе Удачном Республики Саха (Якутия) с зарплатой до 220 тысяч рублей в месяц; водитель-оператор автобетононасоса в городе Свободном Амурской области с заработной платой до 150 тысяч рублей; главный инженер в городе Анадыре Чукотского автономного округа с зарплатой от 350 до 480 тысяч рублей в месяц.

Плюс разнообразные северные бонусы

– Мы продолжаем совершенствовать функционал портала, – рассказывает Екатерина Мотовилова. – Так, для удобства пользователей, рассматривающих возможность переезда по программе повышения трудовой мобильности, мы предусмотрели для работодателей – участников программы возможность выбора из списка и представления на сайте дополнительных мер поддержки. Таких, например, как компенсация расходов на содержание детей работника в дошкольных образовательных учреждениях, полис ДМС (добровольного медицинского страхования) для работника и членов его семьи. А также дополнительные выплаты за работу в районах Крайнего Севера и на приравненных к ним территориях (для работников, не имеющих необходимого стажа работы в данных районах), корпоративная сотовая связь и другие меры. В ближайшем будущем у соискателей еще появится возможность использования дополнительных фильтров при поиске вакансий: по названию компании, специализации кандидата, наличию предложений с опытом работы или без него.

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Автор: Отдел новостей «В»