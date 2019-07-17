Иск к цементному холдингу будут рассматривать во Владивостоке 15 июля 2019 года Верховный суд РФ рассмотрел ходатайство заместителя генерального прокурора РФ Виктора Гриня об изменении территориальной подсудности гражданского дела против ГК «Востокцемент» и еще пяти компаний, входящих в структуру холдинга, а также бывшего главы Владивостока Игоря Пушкарева, экс-гендиректора «Востокцемента» Андрея Пушкарева и экс-гендиректора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова. Генпрокуратура настаивала на переносе гражданского дела в Тверской суд Москвы.

Заседание длилось более четырех часов. Его итогом стал отказ в ходатайстве Генпрокуратуры. Гражданский иск на 3,2 млрд рублей будет рассматриваться согласно действующим процессуальным нормам либо во Владивостоке, либо в Еврейской автономной области. Отметим, что впервые за годы рассмотрения дела суд встал на сторону защиты экс-мэра приморской столицы.

На гражданский иск примерили Уголовный кодекс

Обосновывая свое право на подачу ходатайства, Генпрокуратура ссылалась на постановление Конституционного суда (КС) РФ от 09.11.2018 № 39-П. То самое, на основании которого была перенесена территориальная подсудность уголовного дела против Игоря и Андрея Пушкаревых и Андрея Лушникова.

Напомним, что КС РФ признал за Генпрокуратурой право в экстраординарных случаях на обращение в Верховный суд (ВС) РФ с ходатайством об изменении территориальной подсудности уголовного дела. Теперь надзорный орган предлагал по аналогии применить данный механизм и в гражданском процессе. Вот только в тексте ходатайства не было сказано о том, что данное постановление КС РФ относится исключительно к уголовному судопроизводству и разъясняет статью 35 Уголовно-процессуального кодекса (УПК). И оно не касается Гражданско-процессуального кодекса (ГПК), гражданских споров и в данном случае не может служить аналогией. Правила подсудности гражданских дел при подаче иска регулируются статьями 23-32 ГПК РФ. В ходатайстве прокуратуры нет ни слова об этих статьях.

Где в России самый честный суд?

Причиной переноса, по мнению Генпрокуратуры, могло послужить то, что Игорь Пушкарев и его близкие родственники «обладают широким кругом знакомств среди представителей судейского сообщества Приморского края, должностных лиц государственной власти и управления, правоохранительных и надзирающих органов». Однако каких-либо доказательств, свидетельствующих об имевшихся у Игоря Пушкарева связях с судебным сообществом и, главное, о сохранении этих связей за три года, проведенных экс-мэром в СИЗО, представлено не было. Ходатайство Генпрокуратуры, по сути, было мотивировано только суждением, что дело не может быть рассмотрено беспристрастно в любом суде Владивостока и Приморского края.

Исходя из таких посылов Генпрокуратуры единственным судом в России, свободным от влияния экс-мэра Владивостока, может быть только Тверской суд Москвы, уже вынесший обвинительный приговор Игорю Пушкареву по уголовному делу. Неудивительно, что в Верховном суде при рассмотрении ходатайства возникло множество вопросов к Генпрокуратуре.

«Пожалуйста, я бы хотел конкретно узнать, почему Приморский суд не может рассматривать дело и почему вы просите передать его в Тверской суд?» – спрашивал судья ВС РФ у представителя надзорного органа (цитата здесь и далее – по публикации РИА VladNews, ведшего прямую трансляцию из зала заседания). Прокурор на это ответил, что Игорь Пушкарев активно выступает в СМИ, ведет страницы в социальных сетях и имеет сайт в свою поддержку.

«Скажите, в отношении судей Приморского краевого суда у прокуратуры имеются доказательства причастности к Игорю Сергеевичу?» – поинтересовался судья. На это прокурор ответил, что такими данными он не располагает, но есть результаты оперативно-разыскных мероприятий, проводившихся ФСБ, в которых говорится, что Игорь Пушкарев имеет влияние на судейское сообщество.

Как закономерно заметил судья, почему бы тогда не перенести дело по месту нахождения другого ответчика? Например, Теплоозерского цементного завода, находящегося в Еврейской автономной области. «Ваша честь, заместителем генпрокурора был определен конкретный суд. И эта позиция была обоснована тем, что ранее там рассматривалось дело и было принято решение о виновности», – сообщил прокурор.

«То есть вы исходите из решения об изменении подсудности по уголовному делу?» – уточнил судья. Прокурор ответил утвердительно.

Пытаясь усилить обоснование переноса гражданского иска, Генпрокуратура присоединила к ходатайству решение ВС РФ о переносе подсудности уголовного дела бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова. По мнению надзорного органа, данный случай также мог служить аналогией.

Правда, как заметили адвокаты, во-первых, дело Маркелова – уголовное и регулируется УК РФ и УПК РФ. Во-вторых, в деле Маркелова указаны и подтверждены связи с конкретными судьями и, в частности, трудоустройство родственников в суде. В то время как в деле Игоря Пушкарева каких-либо фактов его связи с судейским сообществом нет.

Объективное решение

Прокурору в Верховном суде не удалось доказать влияния Игоря Пушкарева на судейское сообщество Приморья. Таким образом, дело должно поступить в Советский районный суд Владивостока.

– Считаю данное определение совершенно обоснованным, так как прокурором не приведено ни одного доказательства, свидетельствующего о необъективности судей Советского районного суда Владивостока, равно как и судей всего Приморского края, – прокомментировала решение ВС адвокат РФ Татьяна Строганова. – Меня, как представителя юридического сообщества, безусловно, радует тот факт, что Верховный суд объективно оценил все представленные в деле доказательства и наши пояснения относительно сути вопроса. Более того, мне представляется странной позиция прокуратуры относительно того, что объективно рассмотреть данное дело может только Тверской суд Москвы. На мой взгляд, это ставит под сомнение беспристрастность всего судейского сообщества за исключением судей Тверского суда. К счастью, Верховный суд не разделил данной позиции прокуратуры. Будем надеяться, что и по существу спора суд вынесет законное и обоснованное решение.

Автор: Евгений СИДОРОВ