Набережная Спортгавани до конца лета освежит лицо Ремонт двух подпорных стен и лестниц начался на набережной Спортивной гавани Владивостока. На первом этапе подрядная организация провела демонтаж полированной облицовочной плитки подпорных стен и приступила к земляным работам, сообщает пресс-служба мэрии.

Как заверили в управлении дорог и благоустройства администрации города, целая плитка будет сохранена и использована в дальнейшем.

– В ходе ремонта подпорной стены на прибрежной полосе строителям предстоит устроить фактурную армированную бетонную заливку, выполнить грунтовку и окраску бетонной поверхности, установить лестницу с облицовкой их гранитом и отремонтировать облицовку тумб ограждения. Завершить все строительные работы планируется до конца августа, – рассказал заместитель начальника управления дорог и благоустройства Сергей Сурменко.

Подпорная стена около общественного туалета длиной более 55 метров будет выполнена из монолитного железобетона с облицовкой полированными плитками. После проведения земляных работ и устройства фундамента строители облицуют стенку полированной плиткой и благоустроят территорию.

Стоит отметить, что сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий» продолжают на набережной Спортивной гавани работы по восстановлению провалов на пешеходных зонах и облицовочной плитки на вертикальных поверхностях. Восстановлено уже более 100 квадратных метров покрытия.

Автор: Отдел новостей «В »