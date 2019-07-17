В районе недостроенного «Хаятта» изменят схему движения Специалисты отдела организации дорожного движения администрации Владивостока сообщают об изменении схемы движения в районе дома № 10 на Корабельной набережной. Здесь в скором времени появится новый знак «Остановка запрещена» совместно с табличкой дополнительной информации «Работает эвакуатор», уточняет пресс-служба мэрии.

В горадминистрации отмечают, что введение запрета парковки на правой стороне дороги по направлению от строящегося отеля «Хаятт» к набережной Цесаревича связано с тем, что запаркованные автомобили очень часто создают большие неудобства другим участникам дорожного движения.

– Данный участок не позволяет по своей ширине организовывать места для парковки, так как это существенно сужает проезжую часть. Другие автомобилисты вынуждены выезжать на полосу встречного движения, что не только небезопасно, но и создает дополнительные заторы, – подчеркнули специалисты.

Администрация Владивостока просит автолюбителей быть внимательными на дорогах, соблюдать требования технических средств организации дорожного движения и с пониманием отнестись к вводимым изменениям.

Автор: Отдел новостей «В»