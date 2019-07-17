Гималайский медведь рухнул с дерева на ученого Фотоловушка в нацпарке «Земля леопарда» запечатлела семейство гималайских медведей, поселившихся в дереве с крупным дуплом.

Автоматическая камера, установленная для фиксации дальневосточных леопардов и амурских тигров на одной из исследовательских площадок «Земли леопарда», засняла несколько дней жизни гималайских медведей – матери и двух детенышей. На фотографиях хищники активно лазают по крупному дереву за едой, а также ночуют в глубоком дупле. Именно этот «медвежий дом» стал местом встречи человека и дикого зверя, сообщает пресс-служба нацпарка.

Направляясь к камере для изъятия карты памяти с фотографиями и замены батарей, ученые еще не знали, что дерево облюбовали хищники. Ситуацию осложнял густой туман, окутавший заповедный лес: из-за ограниченной видимости специалисты не заметили в кроне дерева медвежонка. Юный зверь обнаружил себя только за несколько мгновений до падения. Испугавшись нежданных гостей, малыш сорвался с «балкона» своего дома и рухнул вниз, изрядно удивив специалистов.

«Гималайские медведи известны склонностью к лазанию по деревьям, однако лицезреть это воочию – совсем другое дело, – отметил Тимофей Петров, сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда». – Вероятно, медвежонок пытался спрятаться от нас, но случайно сорвался. Оказавшись на земле, он сразу же бросился к ближайшим кустам и благополучно скрылся в лесу. К счастью, в этот момент он был «один дома», и неудобного разговора с рассерженной матерью не последовало. Увидеть дикого гималайского медведя мне удалось впервые».

Полученные кадры с фотоловушки представляют интерес для специалистов «Земли леопарда», так как позволяют наблюдать особенности поведения животных, изучать их повадки. На снимках медвежата активно передвигаются, познавая мир, что может говорить о любознательности и хорошем физическом состоянии малышей.

Справка «В»

Гималайский, или белогрудый, медведь в России обитает на юге Дальнего Востока. Окрас всегда смолисто-черный, на груди – большое чисто белое пятно, напоминающее летящую чайку. В питании растительные корма занимают значительно большее место, чем животные. Также гималайский медведь обладает сравнительно большими округлыми ушами, характерной остроносой мордой, плоским лбом – по этим чертам его нетрудно отличить от бурого медведя.

Автор: Отдел новостей «В»