Водители понижают градус С начала года в Приморье зарегистрировано 386 автоаварий, в которых водители управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. 42 человека погибли, 277 – получили травмы. Повреждено 622 автомобиля. Хотя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели аварийности снижены, сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Наибольшее число происшествий отмечено в выходные дни, временной промежуток – с часу до двух ночи и с 16 часов до полуночи.

По данным статистики, с начала года в Приморском крае выявлено и отстранено от управления свыше 5,9 тысячи водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения. Из них 2650 автомобилистов отказались от прохождения медосвидетельствования.

«Управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем по законному требованию сотрудника полиции медицинского освидетельствования предусматривает административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет», – предупредили в пресс-службе МВД. За повторное правонарушение водителю может грозить уже уголовная ответственность: штраф в размере до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 2 лет.

Автор: Отдел новостей «В»