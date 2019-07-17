Лето к пятнице вернется? Унылая погода, уже второй год подряд заменяющая владивостокцам лето, пока что ничем не радует: в городе, как сообщает портал «Примпогода», до пятницы будет сыро, свежо и пасмурно.

Морось и дожди прилагаются. А вот к концу недели возможны улучшения: синоптики предрекают, что дождей станет меньше, воздух хорошо прогреется, причем в некоторых районах Приморья аж до 30 градусов.

Владивостоку подобная жара не грозит, но в городе прояснится и потеплеет к субботе – до 23 градусов. Словом, на выходные можно робко – с оглядкой на непредсказуемость небесной канцелярии – планировать поездку к морю.

Автор: Отдел новостей «В»