На «Драконах» гребли 50 команд Зрелищные гонки на лодках «Дракон» на кубок губернатора Приморья прошли в бухте Новик.

Как сообщила пресс-служба края, побороться за престижные награды приехали более 50 команд из Находки, Партизанска, Большого Камня, Владивостока, а также китайские экипажи из Шанхая, Гонконга и провинции Цзилинь. Наряду с командами профессиональных гребцов на награды претендовали команды учащихся, студентов и трудовых коллективов. Между заездами спортсменам и многочисленным зрителям настроение поднимали зажигательными танцами красочный дракон – символ этих соревнований, группа поддержки хоккейного клуба «Адмирал» и маскот Пиратыч.

Всем гребцам сначала пришлось пройти предварительный и полуфинальный этапы, после которых в финале сразились претенденты на призовые места.

Так, среди юношей в гонках на «Драконах» первое место заняла команда «Сучан» из Партизанска, второе – «Спартак-1» и третье – «Покимоны», обе из Владивостока. В составах этих команд выступали юные спортсмены – воспитанники краевой спортивной школы олимпийского резерва.

В самом многочисленном классе смешанных экипажей победителем стала команда «Вспышка», на второй ступени – партизанский «Сучан», на третьей – команда ВПЭС из Владивостока.

За главные награды развернулась острая борьба. В итоге весь пьедестал заняли владивостокские команды, китайские коллективы впервые за последние несколько лет в призеры не попали.

Среди женских команд первое место занял «Аквамарин», серебряный призер – «Рыба моей мечты», бронзовый – команда «Фемида». У мужчин главный кубок выиграл экипаж Prim Dragon, второй стала команда «Торпеда», третьими – «Тигры Владивостока».

В возрастных категориях гребцов старше 40 и старше 50 лет два золота у «Востоктелекома», два серебра у команды ВПЭС, бронза у «Инфинити» (40+) и «Семь футов» (50+).

Автор: Отдел новостей «В»