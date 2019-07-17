Крутые предки! Читатели «В» включились в акцию «Наш ответ «Инстаграму»

Ни на один конкурс «В» наши читатели так быстро не откликались, как на объявленную в прошлой толстушке акцию «Крутые предки, или Наш ответ «Инстаграму». Первые письма пришли по электронной почте на следующий же день.

Напоминаем, что «В» объявил акцию «Крутые предки, или Наш ответ «Инстаграму». Нам хочется восстановить справедливость в отношении людей, ну скажем так, 60+. Согласитесь, сегодня молодежь просто заполонила соцсети снимками на тему типа «Я и пальма на Бали (Пхукете, Кипре и т.д.), «Я на вулканическом пляже…», «Я на Эйфелевой башне»… Молодым и юным кажется, что ранее ничего подобного не было и в советские годы все ходили только на митинги и субботники.

«В» предлагает своим читателям заглянуть в домашние фотоальбомы, в те самые, где лежат снимки из поездок по СССР (да, наши люди по заграницам тогда не ездили, если, конечно, не ходили в загранплавания), из походов и отпусков, чтобы показать молодым, что их родители, бабушки и дедушки со спортом были на «ты». И отдыхали весело, интересно, а главное, дружно.

Давайте ответим соцсетям, ударим, так сказать, снимками из домашних альбомов по нигилизму и легкому снобизму сегодняшней молодежи! Покажем, расскажем, как и где умели отдыхать их предки.

Итак, первые письма и фотографии от наших читатетей.

Жену назначить вахтенным матросом

Прочитав в любимой газете «Владивосток» про акцию «Крутые предки, или Наш ответ «Инстаграму», решил сразу же откликнуться. Ведь я же бывший активный спортсмен! Мы в свое время умели заниматься спортом и отдыхать ничуть не хуже, чем современная молодежь. Хорошо помню, как после рабочего дня, а также в субботу и воскресенье ходил по городу, прислушиваясь, где звучат удары мяча, ведь практически в каждом городском квартале были волейбольные или баскетбольные площадки. И частенько надо было подождать очереди, чтобы поиграть, так много желающих собиралось. А с какой гордостью мы выступали на различных соревнованиях и первенствах района, города, края, сколько зрителей собирали эти соревнования на площадках Дома офицеров, стадионов «Динамо» и «Авангард»! Да, были мы не менее, а может быть, и более спортивными по сравнению с современной молодежью. И фигуры были стройными, и кубики на прессе имелись. Вот смотрите: на одном из снимков первенство Владивостока по волейболу на площадке стадиона «Авангард» в 1970-х годах. Сейчас там автомобильная стоянка.

Жить у моря и не увлечься парусом? Это нереально! Нашим семейным видом спорта стала яхта, точнее, швертбот типа «Стриж», на котором мы в прошлом веке (!) участвовали во многих соревнованиях, и жена моя Юлия была шкотовым матросом.

И хотя в то время в городе не было специальных спортзалов с атлетическими тренажерами (а лишь залы для штангистов) и в магазинах не продавались разборные гантели и прочее спортоборудование для атлетического развития тела, кроме простейшего, мы сами делали для себя все это.

Морякам, безусловно, было труднее заниматься спортом на судах, для этого там не было совершенно никаких условий. Тем не менее мы самостоятельно изготавливали всевозможные спортивные принадлежности и поддерживали в теле здоровый дух. Нам это удавалось!

Следующий снимок сделан в 1975 году в поселке Пунтаренас (Коста-Рика) с семьей местного жителя. Я тогда работал 2-м помощником капитана на научно-исследовательском судне «Дмитрий Менделеев». В этом рейсе у нас была уникальная возможность посетить фантастический, но реально существующий «Остров сокровищ» (о. Кокос), описанный известным писателем Робертом Льюисом Стивенсоном. В те годы попасть на этот крупнейший необитаемый остров мира было практически невозможно. Даже известному кинорежиссеру Спилбергу потребовались несколько лет и приличная сумма, чтобы получить разрешение на съемки своего блокбастера «Парк юрского периода» на отдельно отведенном и строго охраняемом участке этого острова. Нас допустили на остров лишь благодаря запланированной работе международной научно-исследовательской экспедиции, бывшей у нас на борту. Кто из молодежи может похвастать, что был там?

Да, наше поколение умело и работать, и заниматься спортом, и отдыхать ничуть не хуже современного, а спорт всегда помогал нам преодолевать различные трудности.

Капитан дальнего плавания Геннадий Воронин, Владивосток

300 миль на «Драконах»

Решил принять участие в вашей акции и показать несколько фото. На них – участники 300-мильного похода на яхтах класса «Дракон» по маршруту Владивосток – Посьет – Владивосток. Было это в 1959 году, и было мне тогда 13 лет. Но уже тогда спорт, море, здоровый образ жизни были мне и моим друзьям близки, понятны – это был наш образ жизни!

На первом снимке – пирс яхт-клуба ТОФ. Я – четвертый слева. На фото два и три – моменты похода.

Александр, Владивосток

Ждем ваших писем

Присылайте, приносите нам ваши фото – на отдыхе, на море, в разных городах страны (а то и мира), напишите свои воспоминания о том, что изображено на этих снимках. Ждем ваших снимков и рассказов по адресу: 690014, Владивосток, Народный проспект, 13, акция «В» «Крутые предки, или Наш ответ «Инстаграму». Электронный адрес: vlad-ivo@yandex.ru.

P.S. Признаемся, есть у нас еще одна надежда на новую акцию. А если на этих снимках люди узнают друг друга, созвонятся, встретятся, вспомнят, как были молоды, веселы и дружны? Вдруг вот такой привет из прошлого кому-то сегодня очень-очень важен…

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ